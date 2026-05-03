不剪指甲也不傷沙發！解析貓磨爪紓壓本能　實測瓦楞紙抓板最止癢

對於是否幫貓咪剪指甲，主人間常有不同見解。但無論指甲長短，為貓咪準備合適的貓抓板是基本配備。



這不僅是為了保護家具，更是貓咪宣洩情緒、放鬆心情的重要管道。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪磨爪子可以放鬆心情（Pixabay@pexels；01製圖）

貓咪情緒和貓抓板原來很有關係？

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1. 平復情緒

資深貓奴一定觀察過：當貓咪跳躍失敗「出糗」、自尊心受損，或是受到突如其來的驚嚇時，常會衝向貓抓板大抓一通，有時還會一邊抓一邊發出不滿的碎念聲。對貓而言，磨爪子是一種高效的壓力釋放行為，能幫助牠們快速找回心理平衡。

2. 做個標記

磨爪子不只是為了生理修整，更具備「社交功能」。貓咪透過肉球分泌的腺體氣味，在磨爪處留下獨特的標記。然而，若貓咪將標記地點選在貴重物品上——如珍藏的皮革手袋或高級實木家具，將造成主人的困擾。因此，引導貓咪在正確位置「留名」至關重要。

3. 訓練貓咪

訓練貓咪在指定地點磨爪，需要耐心與技巧：

喜好測試： 首先觀察貓咪偏好哪種材質（瓦楞紙、麻繩、地毯質地）與形狀（立式或臥式）。

引導定位： 確定款式後，輕輕按住貓咪的前腳在抓板上前後模擬磨爪動作，讓牠熟悉觸感與位置。

即時糾正： 當發現貓咪試圖抓地毯或家具時，應立即輕聲制止並將其帶回抓板前，重複引導動作。

正向獎勵： 只要貓咪在正確的地方磨爪，請務必給予零食或口頭誇獎。透過正向連結，貓咪很快就能學會哪些區域是牠專屬的「紓壓天堂」。



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