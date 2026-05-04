貓咪半夜不睡覺教你5招同步作息　睡前餐結合「無視大法」最有效

小貓每天要睡很久很久，最痛苦的是，白天你想和牠玩一會兒，叫醒牠牠會非常不開心，但是到了晚上，主人們疲憊的想睡覺，貓咪卻很精神的找你玩，怎麼辦呢？



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5招讓貓咪在夜晚安靜睡覺（nine-koepfer@unsplash）

5招鏟屎官必看

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一、了解貓咪的日常生活規律

貓咪其實是很能睡覺的動物，成年貓每天要睡14～18個小時，幼年貓和老年貓每天睡覺時間甚至達到了20小時以上，因此了解貓咪的日常生活規律，是調節貓咪的睡眠時間，避免貓咪半夜騷擾的首要任務。

二、改變貓咪的飲食習慣

貓咪是夜行性動物，因為貓咪的祖先生活在叢林中，得天獨厚的夜視功能給了貓咪的祖先在半夜及凌晨捕獵的優勢，因此流著世界上最好的獵手的血的現代貓咪到了半夜精力旺盛也是正常的現象。但是現代作為寵物的貓咪衣食無憂，不需要捕獵，讓貓咪明確三餐時間，知道每天早上、中午和晚上才有飯吃，不用半夜捕獵，能有效的改變貓咪晚上因為要吃的而鬧主人的現象。

三、不要讓貓咪在自己在家的時候睡覺

貓咪睡飽了，自然會晚上鬧主人，所以一定要在自己沒睡的時候把貓咪的多餘精力耗光，趁著晚上看電視的時候多陪陪貓咪，拿逗貓棒或者貓咪喜愛的玩具陪貓咪玩上個把小時，即自己鍛鍊了身體，也耗光了貓咪的體力，何樂而不為呢？另外，周六日在家休息的時候也不要放過貓咪，時不時騷擾一下貓咪睡覺，讓貓咪白天儘量少睡覺，把睡眠時間挪到晚上。

四、晚上可適當加餐

吃飽了就犯困，不僅人如此，貓咪也是如此，適當給貓咪準備夜宵，讓貓咪晚上不因為餓肚子而去騷擾你，也是避免貓咪半夜騷擾的一個方法。

五、不要在半夜滿足牠的不合理要求

貓咪在半夜騷擾主人有時也是主人慣出來的，貓咪晚上叫門或者騷擾主人，都是有一定的目的，如希望主人給吃的或者陪玩，一旦主人半夜起來滿足貓咪這些要求，以後牠們就會變本加厲，所以當貓咪半夜提出不當要求時主人一定不要滿足，貓咪吵鬧有幾次知道沒用也就不叫不鬧了。

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