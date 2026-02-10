奶牛貓長相亂七八糟？親眼一看超搞笑！揭秘家貓可愛的真實模樣

眾所周知，奶牛貓名聲很大，不管養貓的還是沒養貓的，可能都知道奶牛貓的存在。性格上活潑好動，也因為太好動，讓人覺得是神經貓。配色上發揮空間很大，要麼是常規配色的奶牛貓，要麼是毫無規律、長相潦草的奶牛貓。



博主@moothecowcat家裏有一隻奶牛貓，長相極為潦草，可以說是亂七八糟。

本來覺得我閲貓無數，什麼樣的奶牛貓沒見過？我不信一隻貓能長得亂七八糟。結果看到貓咪的第一張照片我就服了，真長得亂七八糟。

貓咪的毛色很簡單，就黑色和白色兩種毛色。但是，毛色簡單，搭配和圖片卻不簡單。不知道這是不是就是貓貓大師的作品，一般的凡人看不懂。有不規則的「劉海」，獨特的「眉毛」，還有黑嘴巴。

+ 4

貓貓這種配色怎麼說呢，我也不知道怎麼形容了，大家慢慢欣賞一下奶牛貓的美貌吧！看到這隻個性十足的奶牛貓，有人想到了斑點狗，所以這是斑點貓嗎？

貓貓平時大多數時候都在家裏，偶爾會隨着主人到院子裏走走，踩踩泥土，看看花草。因為貓咪臉上的配色，掩蓋了貓咪的神情，讓人很難看出貓貓的表情啊，是開心還是生氣？

這隻奶牛貓的表情就要好辨認很多，臉上神情嚴肅，自帶威嚴

這是抖音網友@郭小火回村後看到貓咪，貓咪坐在一家店門口，路過的人一下就被貓吸引住了。這小鬍子，這髮型，這神情，看着好眼熟。有貓貓專心守店，老闆的生意一定很好。

獨特的貓貓總在不經意間被人發現

小紅書網友@久月的蛋曾經遇到一隻長相別致的奶牛貓，忍不住跟着貓貓拍了好幾張照片。貓咪全身大部分都是黑色，只有腳腳和臉部有白色的貓毛，臉上的白毛就像戴了一個面具一樣。

只看背影，還以為是黑貓。一看正面，發現是奶牛貓。知道姐姐就喜歡這種有個性的貓咪，網友馬上把拍的貓貓照發給姐姐欣賞，姐姐看到後立馬讓網友把貓抓回家。

不過等網友回家拿裝貓的籠子回來，奶牛貓不見了。後來在附近一打聽，發現這隻貓咪是別人散養的貓，只好放棄抓貓。

+ 7

長相相似的貓貓共用一張臉，而長相獨特的貓貓完全沒有半點相同。

網友在小區樓下看到的貓貓，不論是表情還是配色，都極有個性。摸一摸可愛的奶牛貓，看看貓貓後腦勺的「頭髮」，剪得多整齊。

等貓貓一抬頭，這小臉太有個性了！

哈哈哈，太喜歡這種長相別致的小貓了，讓人看了還想看，看了就忘不了。

【本文獲「擼貓教授」授權轉載，微信公眾號：lumaojiaoshou】