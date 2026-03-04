狗狗幾個月開始訓練最好？不是1歲也不是2個月　這時段效益才最大

有些狗狗即便長到好幾歲，依舊什麼都不會，還總在家裡調皮搗蛋，讓主人十分頭疼；反觀另一些狗狗，卻格外聽話，不僅能聽懂主人的指令，做出相應動作，還能立刻執行命令，養這樣的狗狗別提多讓人順心了。



其實狗狗和人一樣，需要從小訓練，這樣長大後才會懂事、不添亂。那麼問題來了，狗狗到底幾個月開始訓練最適合？一兩個月大的時候訓練真的不行嗎？

一兩個月大的狗狗不適合訓練？原來三四個月的狗狗最適合（Cavna.com；01製圖）

1. 三四個月訓練開始最好

狗狗長到三四個月，身體也變得結實強壯不少。對飼養牠的人也有了信任和感情，對新的環境也有了較強的適應能力。三四個月的時候，打疫苗也基本完成了。所以，這個時候的狗狗適合開始訓練了。有人會問，如果剛把三四個月的狗狗買回家，就開始訓練合適嗎？剛買回家的狗狗，需要和主人花時間建立感情和熟悉環境。做好以上的工作對訓練的效果才明顯。

2. 為什麼一兩個月不能訓練？

一兩個月的狗狗，因為身體比較脆弱，特別是一個月的狗狗，有的走路都不是很穩。而且小狗沒有太強的免疫力，打疫苗因為年齡太小打不了，所以比其他年齡段的狗容易生病。加上比較容易疲勞，因此不適合過早作出訓練。

不過，讓狗狗到指定的地點大小便，這個習慣可以從小培養。還有良好的作息時間，也應該從狗狗小時候就養成好習慣。

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】