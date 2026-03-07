怎麼訓練狗狗看守東西？3步驟輕鬆達成　從看守食物開始最有效

關於狗狗的訓練內容，有着非常多的選擇。除了基本的動作訓練以外，還有進階性的看守東西訓練。



不過，不少狗主人對這類訓練仍不太了解，不知道該從何入手。下面就為大家詳細分享相關訓練方法，希望能幫到各位，一起來看看吧。

怎麼訓練狗狗看守東西？訓練方法詳解▼▼▼

怎麼訓練狗狗看守東西？（Canva；01製圖）

1. 從看守食物開始訓練

日常餵食時，先把狗狗栓在一個固定的地方，然後再將食物端給牠，餵食兩三口以後，將食物推到狗狗觸碰不到又看得到的地方，這時候需要主人給予一個「注意」和「看住食物」之類的口令。

接着可帶另外一個狗狗過來，裝作要吃這個食物，這樣被拴着的狗往往會吠叫或者撲咬，而主人這時要記得給予獎勵，再將這個食物給予牠進食，這樣一輪看守食物的訓練就完成了。

2. 訓練狗狗看守物品

訓練看守物品時，同樣先把狗狗拴在固定處，再將需要看護的物品放在牠面前，這時候主人同步發出「看住」和「注意」相關的口令。

這時候可找一個幫手前來裝作要拿走面前的物品，若是狗狗前來撲咬或者是吠叫，那麼幫手即可馬上離開，接着主人將這個物品獎勵給狗狗。如果出現狗狗不吠叫的情況，則需要主人額外下達「吠叫」的口令引導牠，這樣反覆幾次以後狗狗很快就學會看護物品。

3. 進階性訓練

當狗狗掌握基礎看護後，就可以進行進階訓練了。訓練的時候不需要繫上牽引繩，先命令狗狗坐下或者是卧下，接着將需要看護的物品或是食物放在狗狗面前，接着發出「看住」和「注意」的口令。

然後找幫手前來裝作要拿走東西，若是狗上前撲咬，則代表訓練成功，若是沒有吠叫和撲咬，則代表訓練失敗，需要反覆幾次，只要狗狗做出正確的行為，都要給予獎勵。

以上就是關於怎樣訓練狗狗看東西的方法，大家學會了嗎？

一般來說，訓練狗狗看守東西還是比較容易的，只要多嘗試幾次就可以了，大家也可以根據上述方法去嘗試。

延伸閲讀：狗狗神奇功能盤點 會送書包、帶飯還懂引路 狗真的比人還中用

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】