3隻狗狗想吃肉！膽大的坐前排、常犯錯的只敢探鼻尖 萌態百出
有狗狗在，吃獨食可太難了。
這不，鏟屎官剛端上一盤肉躲進房間，門口就出現了三顆「暗中觀察」的小腦袋~
打頭陣的是膽子最大的多多，穩坐前排：
躲在牠身後的是阿肥，只露出半張臉，眼神卻誠實地鎖定肉肉：
最有趣的是祖祖，以前總因調皮被 「教育」，這會兒只敢從門縫探個鼻尖：
哈哈哈，家有小饞狗就算了，還一下子有3隻！
瞅瞅這饞到拉絲的小模樣，是不是瞬間想到自家狗子看見肉肉的樣子？
