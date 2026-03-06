3隻狗狗想吃肉！膽大的坐前排、常犯錯的只敢探鼻尖　萌態百出

有狗狗在，吃獨食可太難了。



打頭陣的是膽子最大的多多，穩坐前排。（狗與愛的世界＠微信公眾號）

阿肥躲在多多後面，只露出半張臉（狗與愛的世界＠微信公眾號）

祖祖因為經常犯錯犯錯，只能站在門外偷偷看著（狗與愛的世界＠微信公眾號）

哈哈哈，家有小饞狗就算了，還一下子有3隻！

瞅瞅這饞到拉絲的小模樣，是不是瞬間想到自家狗子看見肉肉的樣子？

三隻狗狗的全家福（狗與愛的世界＠微信公眾號）

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】