揭秘動物界一夫一妻制　企鵝專一至死不渝　還有3種動物痴情一生

一夫一妻制被認為是文明是象徵之一，但在大多數人的意識中，動物界似乎沒有這個概念，許多小動物都是由母親飼養，連父親是誰也不大確定。



今天小編為大家介紹一夫一妻制的動物哦，哪種動物一夫一妻制？

在動物中以痴情而聞名的企鵝也是實行一夫一妻制的，牠們對愛情有著忠貞不渝的信念，一旦認定對方之後，就會一直保護陪伴對方直到死去，如果伴侶中的一方不幸去世了，那麼另一方也不會再重新和別人結合，而是勤勤懇懇的養育牠們的孩子。

狼類也是實行一夫一妻制的，而且牠們對感情還很專一，可能狼一生中會有很多配偶，但是只有在另一方去世，或者有一方不能生育的情況下才會被拋棄。不然牠們是不會改變自己的愛情的，無論男女都非常專一。動物們的一夫一妻制相處的模式和我們也差不多，牠們也會生氣也會吵架，也會離家出走，只是牠們的表達方式和我們不一樣而已，因此動物也是有感情並且忠貞的。

生活中常見的白天鵝，白天鵝一生就只會找一個伴侶。

鳥類也有實行一夫一妻制的，而且甚至還很嚴格，比如白頭海鵰，牠們對伴侶的忠誠度可謂是相當嚴格，牠們對伴侶的愛情以及堅守度都是一輩子的，生活中牠們會盡力保護彼此，有吃的東西也會帶到對方身邊，如果一方死了，那麼另一方將不再重新尋找伴侶直到自己也死去。

