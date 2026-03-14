拉布拉多尾巴狂扇貓咪主人不管？超萌貓狗互動影片　無奈表情笑死

家人們誰懂啊！刷到一條萌寵視頻直接笑出鵝叫！



視頻@辣條與桔子裏小貓滿臉寫着「我服了」的生無可戀，對着一旁不知咋回事的拉布拉多，彷彿在靈魂拷問：「你在幹嘛？」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

視頻裏，狗狗因為太興奮不斷地搖尾巴，無意間打到了貓咪（辣條與桔子＠抖音）

但是看視頻的另一角，拉布拉多的尾巴正在狂扇小貓大嘴巴子，但是拉布拉多似乎沒有意識到，鏡頭轉向牠時，一臉無辜地看向主人，彷彿在說：「你看我幹嘛？我什麼也沒做！」

然而當鏡頭對向小貓時，真的心疼住了，小貓一動不動地呆在沙發夾縫上方，任憑拉布拉多尾巴的抽打，一臉無奈地看着主人，彷彿在說：「不管管？」

被狗狗尾巴抽打後貓咪一臉嚴肅地看著主人（辣條與桔子＠抖音）

網友編織了一個情景：

醫生：「怎麼傷到的？」

你：「被狗打的！」

醫生：「說話不要帶情緒！」



哈哈哈真的要被網民笑死在這裡。

視頻裏小貓那糾結又無奈的小模樣，配上拉布拉多可能還沒搞懂狀況的呆萌姿態，誰看了不得說一句「這兩個活寶也太可愛了」！那麼牠們之間還有什麼趣事呢？

視頻源於博主@KIMKILLS，只見小貓起初安安靜靜地呆在了拉布拉多犬身邊，隨後估計是小貓有點無聊，就伸出了手扒拉拉布拉多犬，扒拉一下，狗狗顫一下，網友辣評：「這狗子看着練了八年popping！」

貓咪和狗狗玩耍的時候，狗狗非常配合的跟著貓爪顫抖（CrazyFunnyPets TV＠YouTube）

貓貓心想：「這狗怎麼一驚一乍的！」小貓見狗子這樣，越發提起了興趣，就不停地扒拉，狗子也是寵着，乖乖地坐在這兒，隨着貓貓玩耍。

這有愛的一幕，直接讓本喵萌得心都化了！拉布拉多與小貓的有愛名場面已發放，那麼牠們的爭寵名場面又有怎樣的驚喜呢！

點擊圖像放大觀看狗狗被打全過程▼▼▼

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視頻源於博主@李大小姐，只見主人躺在沙發上，旁邊坐着拉布拉多犬，身上趴着一隻小貓，這一幕幸福感直接溢出屏幕。

主人躺在沙發上，旁邊坐着拉布拉多犬，身上趴着一隻小貓（李大小姐@抖音）

但是主人的手搭在了拉布拉多的脖子上撓癢，看牠那副滿臉享受的模樣，小腳不斷地敲擊地板，就知道這力道剛剛好！可一旁的小貓不樂意了，站立起來嘗試尋求麻麻的注意，這一幕，可以用「超得意與不開心」來形容！

網友評論道：

狗狗：今天我的右腳就賞給你捏了！

哈哈哈，正在拍視頻的博主也是中招了。狗狗話：「日子怎麼可能和誰過都一樣呢！」

相信這幾對「貓狗搭檔」的有趣互動，一定會讓不少網友被萌到，那麼你還見過哪些「貓狗互動」的瞬間？快來評論區分享吧！

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