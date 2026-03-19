喵星人竟然得香港腳！愛猛吸東西竟致感染？上藥時委屈樣笑翻主人

話說，你們知道猫咪也會得腳氣嗎！？



網友家的小貓咪居然長腳氣了，要連續一周泡藥水治療。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

牠到底是怎樣染上腳氣的呢？背後原因讓人哭笑不得哈哈哈哈哈。

請點擊圖片查看原因，真是個可憐的小貓咪！

笑發財，耐不住有些小貓咪有怪癖，喜歡聞人類腳丫、鞋子、襪子，好像有什麼「戀臭癖」。

「聞着臭，不聞又難受！再猛吸幾大口，有癮難收手！」

如果你家也有愛鞋貓，擔心影響不好，最好把鞋子（尤其是外出款）放鞋櫃裏，儘量少讓貓咪接觸到哦。畢竟怕鞋子上真有細菌真菌，影響到貓咪，貓咪看病的費用可不小。

突然想起早前有段時間，鏟屎官網友們流行給貓聞臭腳丫，用貓來判斷一個人的腳臭不臭。

那些貓咪一個個被燻得七歪八倒。

「我尋思家裏哪來的死耗子味！！！」

「喵了個咪，你這腳丫有毒氣！」

「啊啊啊啊啊啊啊啊，瞬間倒下！」

「貓都被燻傻了？宕機！」



受害貓：「哎呦媽呀，上頭！」（有喵青年）

你知道貓咪為什麼聞完後，會出現張開嘴巴，滿臉震驚的表情嗎？這是貓咪一種正常生理現象，被稱為佛勒門反應，又名裂唇嗅反應。

其實，貓咪有兩個鼻子，除了常用鼻，還有一個藏在嘴裏，也就是上門牙後面的犁鼻器，用來感知和解讀一些特別的氣味。

當貓咪聞到新鮮或濃烈的味道，常用鼻無法解讀，就會張開嘴，用上門牙後面犁鼻器仔細品嚐味道。不一定是巨臭，反正就是貓覺得特殊的味道。

至於貓咪嫌不嫌臭，每一隻貓咪的品味都不一樣。有些就是愛聞臭鞋臭味甚至褲衩。救命，沒想到喵星人也愛重口味!

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對了，大部分貓咪都不喜歡濃烈味道，香水呀也不愛，臭味也不愛。因為貓咪的鼻子確實的靈敏。我們在家吃螺螄粉、臭豆腐、榴蓮時，最好就是躲着點貓咪，免得燻着牠們。看把孩子都燻成啥樣了，處理不了太濃的味道，貓咪甚至作嘔。

還要勤快點洗澡清潔除味，多多注意個人衛生管理吧！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈，看給小貓咪燻得翻白眼倒。

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