收容所藏瞳孔外八小貓　領養後體檢無大病　網友讚獨特魅力：可愛

以前總看到那些鬥雞眼小貓，頭一回看到倆瞳孔往外跑的貓。最近外國的一家收容所收留了一隻7歲左右的流浪貓「Miriam」，牠長得十分獨特。眼珠比一般的貓大不說，兩個瞳孔還各自向外，呈外八字樣。



很快，Miriam就火了，大家都覺得這個小貓兒長得很獨特。儘管如此，想要領養牠的人卻不多。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

因為不少人都擔心貓咪的健康狀況，畢竟收容所也沒有給牠做詳細的體檢，只能說沒啥大病，具體有沒有什麼隱藏的毛病，也不知道。

但好在，真心喜歡Miriam的人，並不在意這些。一位叫做「加爾文」（Calvin）的小哥，對牠一見鍾情，並且領養了牠。

後來，小哥帶貓貓做了很全面的體檢，發現貓咪的眼睛是天生的，除了對光敏感一點，並沒有什麼大問題。

網友也很開心，他將Miriam的照片和故事分享到了網上，呼籲大家：「如果可以，請勇敢地收養一些特殊貓貓，別因為外表而忽視牠們，這些小貓也很可愛哦。」

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】