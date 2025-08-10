黑狗把認影子當成新朋友 頂牆求互動卻被無視 可愛反應引熱議
撰文：狗與愛的世界
住在美國密西根州的黑色狗狗「查理」（Charlie）性格可愛，是家裏的開心果。
這天，主人發現查理一直用鼻子頂着牆壁，覺得非常的奇怪。結果，後來才發現，原來牠是把自己的影子誤認為了另外一隻狗。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
只見坐在沙發上的查理緊盯着牆面上的影子，興奮地用鼻子輕碰這隻「影子狗」。而當牠發現新朋友沒有回應自己後，又再次湊過去蹭了蹭牆壁，並有禮貌地退開等待。
後來，始終得不到回應的查理也是感覺到了奇怪，於是，只好一臉困惑地轉頭找主人求助，似乎在懷疑為什麼自己的狗緣變差了哈哈哈！
許多人看到後紛紛對查理可愛的行為做出了回應：
「這是你的新狗，名叫影子哈哈！」
「最好別讓牠遇見鏡子。」
「這是我整周見過最棒的事情。」
【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】