異國短毛貓不愛穿名牌只愛紙袋？每日換新當衫著 主人1舉動絕了
撰文：貓與愛的世界
博主@jinpachi_neko領養了一隻異國短毛貓「金八」，牠非常古怪。
紙袋show
金八特別痴迷紙袋，尤其喜歡頂着紙袋走路，甚至是穿着紙袋走路！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
為此，博主特地準備了很多很多紙袋給牠，小傢伙跟穿衣服一樣，每天挑挑揀揀，然後穿上一個就走。
最無語的是：穿上紙袋之後會行動不便，但牠樂此不疲。
雖然不懂金八為什麼會這樣，但博主表示尊重，並默默設計了很多紙袋穿搭……
真是個寵愛貓咪的主人呢～
小貓的瘦臉操
小貓也有怪癖！早前，網友撿了一隻小白貓。剛撿回牠的時候，咪顏值十分在線，雖然髒，但臉圓圓的，特別可愛有福氣。
然而，養貓沒多久，貓就出現了奇怪的舉動，特別喜歡用腳踢自己的臉。
一開始，網友也沒在意，認為牠可能是在自娛自樂。但小貓好像踢上癮了，天天踢，哪怕網友阻止也不行。
小貓日復一日地堅持下，終於把自己踢成了……瓜子臉。
貓：
真正的喜歡不在外表，主人還會愛我嗎？
【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】