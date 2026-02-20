異國短毛貓不愛穿名牌只愛紙袋？每日換新當衫著　主人1舉動絕了

博主@jinpachi_neko領養了一隻異國短毛貓「金八」，牠非常古怪。



紙袋show

金八特別痴迷紙袋，尤其喜歡頂着紙袋走路，甚至是穿着紙袋走路！

為此，博主特地準備了很多很多紙袋給牠，小傢伙跟穿衣服一樣，每天挑挑揀揀，然後穿上一個就走。

最無語的是：穿上紙袋之後會行動不便，但牠樂此不疲。

點擊放大睇「金八」著紙袋可愛相▼▼▼▼▼

+ 5

雖然不懂金八為什麼會這樣，但博主表示尊重，並默默設計了很多紙袋穿搭……

真是個寵愛貓咪的主人呢～

小貓的瘦臉操

小貓也有怪癖！早前，網友撿了一隻小白貓。剛撿回牠的時候，咪顏值十分在線，雖然髒，但臉圓圓的，特別可愛有福氣。

然而，養貓沒多久，貓就出現了奇怪的舉動，特別喜歡用腳踢自己的臉。

一開始，網友也沒在意，認為牠可能是在自娛自樂。但小貓好像踢上癮了，天天踢，哪怕網友阻止也不行。

+ 5

小貓日復一日地堅持下，終於把自己踢成了……瓜子臉。

貓：

真正的喜歡不在外表，主人還會愛我嗎？

+ 4

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】