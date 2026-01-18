銀漸層貓屁屁呈焦黃色　網民都猜是「瀨尿」　鏟屎官親解背後原因

銀漸層貓貓大家肯定都見過吧？但今天要給大家看一隻很特別的銀漸層貓貓。



來自@fi寶的日常的分享，fi寶是一隻銀漸層貓貓，看貓的正面，是不是覺得跟一般銀漸層貓貓長得很像？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

不過一看貓的背面，當貓抬起大尾巴後，立馬就發現fi寶的不同尋常之處。

屁屁竟然是黃色的！

這不對呀，一隻銀漸層貓貓的屁屁怎麼會黃成這樣呢？全身都是銀漸層貓貓該有的樣子，除了屁屁。

當貓翻躺着的時候，這一片黃色看得更加明顯了。第一次看到屁屁如此黃的小貓，網友們開始懷疑小貓是不是拉在褲子裏了。

+ 3

貓咪屁屁一圈焦黃，一眼看去有點眼熟，到底像什麼呢？很快有網友指出，這很像一朵新鮮的銀耳。跟銀耳對比起來，相似度99%！

有網民發現小貓的屁股顏色和銀耳非常相似（小紅書@莢兒）

鏟屎官對此做了解釋，說貓咪的屁屁本身就是這麼黃，而且是從生下來就帶着黃色的。只不過貓咪小的時候，屁屁那一圈黃色很淡。隨着貓咪逐漸長大，屁屁周圍的黃色逐漸加深，就形成了今天大家看到的這一圈黃色。

有時候，貓咪的配色總能給人出乎意料的驚喜。

+ 4

【本文獲「擼貓教授」授權轉載，微信公眾號：lumaojiaoshou】