媽媽神手DIY貓貓絲絨晚裝！毛孩秒變貴族公主　網笑：驚咪會攀比

現在養貓的鏟屎官競爭真的越來越激烈了，我還在網上給小貓挑幾十塊的衣服，別人家的小貓已經量身定做高級禮服了。



網友看到一款綠絲絨蓬蓬裙，剛好家裏有塊布，就喊媽媽給自家貓做一個同款禮服。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

為貓咪DIY出不同服裝，相當吸引好看。（bilibili@紅姐的裁縫鋪）

這不就是貓貓界貴族公主嗎？

+ 4

媽媽：這有什麼難度？還不是手到擒來。隨即開始給小貓量體，為禮服畫版，甚至還找來稻草，手工給小貓編織了一頂帽子。

不愧是純手工定製的，幾個流程下來，成品真的讓所有人都驚豔。

【延伸閱讀】貓咪「狩獵」成功捕獲巨大螺絲？主人嚇到睡不着：房子塌了怎麼辦（點擊連結看全文）

+ 10

網友：千萬別被我家貓看見，攀比是萬萬不行的！

貓貓有個會定製的外婆真是不得了，有個會定製的外公也很拉風哦。

延伸閲讀：乖巧布偶貓突然嗷嗷亂叫 背後原因令人失笑 鏟屎官沒餵晚飯？（點擊連結看全文）

+ 7

【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】