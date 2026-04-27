媽媽神手DIY貓貓絲絨晚裝！毛孩秒變貴族公主 網笑：驚咪會攀比
撰文：貓來了
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現在養貓的鏟屎官競爭真的越來越激烈了，我還在網上給小貓挑幾十塊的衣服，別人家的小貓已經量身定做高級禮服了。
網友看到一款綠絲絨蓬蓬裙，剛好家裏有塊布，就喊媽媽給自家貓做一個同款禮服。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
這不就是貓貓界貴族公主嗎？
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媽媽：這有什麼難度？還不是手到擒來。隨即開始給小貓量體，為禮服畫版，甚至還找來稻草，手工給小貓編織了一頂帽子。
不愧是純手工定製的，幾個流程下來，成品真的讓所有人都驚豔。
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網友：千萬別被我家貓看見，攀比是萬萬不行的！
貓貓有個會定製的外婆真是不得了，有個會定製的外公也很拉風哦。
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