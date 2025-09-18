曬出貓咪冬夏對比照 夏天瘦長冬天圓軟 北方貓卻是冬薄夏蓬？
撰文：貓與愛的世界
出版：更新：
小貓咪這種生物，天冷的時候毛就會變得厚厚的，但熱的時候就會換下厚重的底絨，連貓都會看上去瘦了一大圈。
但……冬天和夏天，反差感這麼大的貓也太少見了吧！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
網友@ochamarusan0126分享自家小貓夏天的時候，長這樣↓
夏天的咪，看起來很苗條很精神！
但冬天時……這塊軟綿綿的麻薯，到底是誰？！
前後反差也太大了吧！
博主的小貓平時竟然這麼呆萌（點按大圖近距離觀貓）👇👇👇
+5
不過感覺小貓咪冬夏毛髮變化也不固定，像我家貓是北方咪，毛髮變化是反著來的。
冬天有暖氣的時候，就會特別薄，看起來特別瘦，但一到夏天開空調，就蓬蓬了。
真·反季節爆毛。
延伸閲讀：3隻小貓排成三角形互相聞屁屁面爆紅 網民被逗笑：喵界的永動機（點擊連結看全文）
+4
大肥貓出沒！體重過重易有健康問題 4招身材管理計劃鏟屎官必讀黑貓手術後露出粉紅啤酒肚 還強制吃減肥餐 網民：油膩大叔確認兩隻肥貓賴在暖爐旁取暖不動 下秒令人震撼真相爆出：我家沒養貓沒人照顧流浪肥貓遭人議論 義工決定為牠減肥：瘦下來絕對是美女小貓超愛看電視 這天貓奴1個行為令牠崩潰 網民齊聲喊放回原位小貓精力旺盛難以對付？鏟屎官將逗貓棒放這裏 喵電量耗盡秒入睡龍貓洗澡全攻略 從頻率到方式以至時間大公開 新手飼主必看指南
【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】