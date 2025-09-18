曬出貓咪冬夏對比照　夏天瘦長冬天圓軟　北方貓卻是冬薄夏蓬？

小貓咪這種生物，天冷的時候毛就會變得厚厚的，但熱的時候就會換下厚重的底絨，連貓都會看上去瘦了一大圈。



網友@ochamarusan0126分享自家小貓夏天的時候，長這樣↓

夏天時候的小貓（ochamarusan0126@Instagram）

夏天的咪，看起來很苗條很精神！

但冬天時……這塊軟綿綿的麻薯，到底是誰？！

冬天時候的小貓（ochamarusan0126@Instagram）

前後反差也太大了吧！

博主的小貓平時竟然這麼呆萌（點按大圖近距離觀貓）👇👇👇

不過感覺小貓咪冬夏毛髮變化也不固定，像我家貓是北方咪，毛髮變化是反著來的。

冬天有暖氣的時候，就會特別薄，看起來特別瘦，但一到夏天開空調，就蓬蓬了。



真·反季節爆毛。

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】