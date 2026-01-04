狗狗患皮膚病就要把毛剃光光？獸醫警告：這兩種情況比剃毛更嚴重

當家長們發現狗狗一得皮膚病的時候，就給進行狗狗剃毛，就覺得剃毛了之後會容易上藥一些，並且皮膚病的位置能好的快一點，但其實這種觀點是錯誤的，小編就來詳細說一下。



並不是所有的皮膚性疾病病都適合剃毛的，如果是內分泌或過敏導致的皮膚病，剃掉毛髮後，不僅對治療沒有什麼好處，還會降低皮膚的防禦能力，增加誘發感染的幾率。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

當皮膚病發生時，應該去當地的寵物醫院進行鏡檢，確定狗狗的發病原因，根據不同病因引起的皮膚病採取不同的治療方法。

另外得了皮膚病的狗狗在恢復過程中，一定要多注意營養補充。除了正常吃狗糧外，建議可以吃一些營養膏幫助綜合補充營養，可以幫助生病的狗狗恢復體力，千萬不要憑藉自己的主觀判斷狗狗皮膚病的原因，否則可能會延誤了病情，盲目剃毛更會對毛孩子造成更嚴重的傷害。

平時照顧狗狗時，一定要及時關注狗狗的變化，比如食慾不好時，及時喂消食片一類的助消化產品。狗狗掉毛嚴重時，及時幫狗狗梳毛，找出掉毛的原因！

如果是正常感染導致的皮膚病，可以適當的把毛髮剃掉，方便家長們日常上藥，並且可以多曬太陽，達到殺菌的效果。狗狗的皮膚和我們人類的不同，因為毛髮的覆蓋，狗狗的皮膚比較嬌嫩，大家一定要千萬注意哦。

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】