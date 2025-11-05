如何訓練小狗？兩個月起便要開始　做好這3點讓狗狗快速學會指令

很多人養狗的時候都會給狗狗一些任務，當說出一定的口令之後，小狗能夠完成對應的動作。當然想要達到這個效果，那就需要對狗狗進行訓練了。兩個月小狗訓練方法是什麼樣的呢？其實很簡單，先要讓牠認同你，然後再用簡單的指令讓牠理解就好了。



對鏟屎官來說，最煩人的地方就是狗狗不聽話了，無論是大小便的問題，還是簡單的命令問題，如果在狗狗小的時候沒有進行訓練，那長大之後的狗再想要訓練好，就需要花費很多是時間和精力了。

什麼時候的狗狗最好訓練呢？兩個月左右的其實最好的選擇。今天就跟大家介紹下連個月小狗訓練方法。

【如何訓練兩個月細狗，做好這三件事就好】（canva.com；01製圖）

1. 認同感的培養

在狗狗剛帶回家的時候不要急著去訓練牠，無論是教牠大小便還是簡單的命令，這個時候其實都是不靠譜的，在將小狗領回家之後，最先要做的就是給牠起一個名字，然後讓牠認同這個名字。在這個過程中，其實就是讓自己的和小狗之間先建立一種熟悉的關係，讓牠知道自己的主人是誰。

兩個月左右其實是最好的訓狗年齡（Johann@pexels）

2. 控制訓練時間

在小狗熟悉了自己的名字之後就可以開始訓練了，最開始的時候是從大小便開始，然後再是簡單的命令。對於大小便的問題，剛領回家的小狗會隨地大小便，這時候不要兇牠，只要及時的清理乾淨就好。如果牠在規定的地方大小便，那就一定要稱讚牠。

而對於訓練時間的控制，其實也是很重要的，單次訓練時間如果過長，會降低狗的注意力，學習效率會下降，所以在訓練的時候建議每次訓練的時間不要過長，然後一天可以多次訓練。舉例來說，如果一天制定的訓練時間是20分鐘，那就可以分次兩次來完成訓練任務，這樣才能讓狗狗保持適當的新鮮感，更容易學會教導的內容。

訓練時間不應過長，推薦為20分鐘（蜜蜜兒@波奇網）

3. 命令和手勢要簡單

在訓練狗狗的時候需要注意一點，那就是命令或手勢要簡單，不要同一個指令用多個手勢或是多種語言去控制，這樣容易讓狗狗混淆各種指令。例如想要狗坐下，如果最開始說的是中文口令，那就不要在訓練過程中改成英文的口令，只有保持口令一致，才能不要同一個指令用多個手勢或是多種語言去控制，這樣容易讓狗狗混淆各種指令。

訓狗的命令或手勢要簡單（蜜蜜兒@波奇網）

以上就是今天和大家說的關於兩個月小狗訓練方法的介紹了，小狗是很聰明的，只要大家有耐心去教牠各種命令，那牠是可以完成這些命令的。

