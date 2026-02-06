3隻狗拖主人落床再踢門彈琴！監控錄下離譜真相　一招復仇笑翻

三隻狗能把一個人加牀墊子拖下牀？這要是沒監控，你說甚麼我都不信！



小姐姐睡得正香呢，突然「啪唧」一聲就掉到了地上，她打開監控後才發現了真相。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這幾隻壞蛋，把牀墊帶我一起拖到地上，力氣還不小，牀單都拖出個窿......

更離譜的還在後面。

+ 6

後半夜一點多，三隻狗合力一腳把牠們的卧室門給踢開了，然後，到樓上就開始「叮咚叮咚」的彈琴。

甚至彈完後還不過癮，開始高歌一曲......

受不了了的小姐姐罵完後，想把牠仨重新關起來。結果一回頭剛要鎖門卻發現，門鎖也讓牠們給整壞了！

小姐姐沒辦法，只能把牠們帶去卧室睡覺，結果剛鋪好牀，狗子就躺上去了：

「怎麼，整一夜蠱就困了？」

俗話說得好：既然你不仁別怪我不義。

小姐姐尋思狗子不是喜歡搞藝術嗎，自己也不睡了，直接拿了一件樂器開始傳授起了演奏方法......

評論區笑嘻嘻：

「你為什麼要醒呀，可不可以裝睡，看看牠們到底要拖你去哪。」

「姐，買個大點的狗籠子，實在沒有自己找人焊一個，保護自己吧......」

「三狗合力破門的架勢，像正妻帶人進屋抓姦。」

「每次被我家狗氣哭的時候，我就來看看你，瞬間就好多了。」



好一個相愛相殺，你家這監控真不能壞，不然柯南來了都沒法破案啊！

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】