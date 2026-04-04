5歲雙胞胎偷帶貓上芭蕾課　媽聽貓叫聲斷正　女兒：貓當然可以學

網友@Alana Matson 開車送5歲的雙胞胎女兒去上舞蹈課。車開出家快2千米的時候，她突然聽到了一聲貓叫。



網友起初以為是有什麼小貓被困在了車裏，便立刻停車，但檢查後卻沒有異狀。這時，她注意到兩個女兒腿上蓋的毛毯鼓鼓囊囊的，十分奇怪。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

女兒想貓咪也一起上芭蕾舞課呢！（tiktok@ajmagnifica18）

雙胞胎姐妹偷帶貓咪上芭蕾舞課，可惜未能成功~

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於是她問老大腿上的是什麼，老大拿出了自己的洋娃娃。然後她又問了老二，小女兒天真無邪地從毯子裏掏出一輛卡車……不是，一輛小貓。

小女兒竟然把家裏的貓給帶來了！網友特別無語，問她：「你覺得小貓也能去上舞蹈課嗎？」兩個女兒紛紛點頭：「當然可以！」

儘管兩個小姑娘都很積極地要帶貓咪學習芭蕾，但不想給老師增加負擔，網友還是狠心拒絕了。

最後，小姑娘們和貓咪擁抱後就去上課了。後來，這件事被分享到了網上，一位舞蹈老師評論：

作為一名舞蹈教練，我很樂意貓來上課。

話說，不是舞蹈教練，我也……誰不想看貓學芭蕾哈哈~

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