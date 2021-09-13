上海婆婆花18萬複製愛犬成熱話　是愛心爆棚抑或是「虐待動物」？

和人類比起來，寵物的壽命實在是太短了，短到甚至只能陪著主人走過人生的某個階段。從相見的那一刻起，其實就是離別的開始。怎麼和寵物告別？相信是每個鏟屎官痛苦又無法迴避的問題。



寵物複製「商業化」，你會選擇嗎？

早陣子，上海一位婆婆選擇了花18萬巨款複製寵物，期望愛寵能夠以這樣的方式繼續延續。不可否認，婆婆對愛寵的感情能夠通過這一途徑得到延續和寄託，但花18萬換來這樣一隻，除了外貌相似，性格、習慣、記憶都完全被「清空」的寵物，值得嗎？不少網友都表示無法接受。更有網友提出對這項技術的擔心與質疑。

點圖了解上海婆婆花18萬複製愛犬，以及中國首隻複製貓「大蒜」的故事👇👇👇

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事實上，寵物複製並非近期才出現的商業行為。前兩年温州就曾有過「主人花25萬成功克隆愛寵英短貓咪」的事例。英短大蒜因為尿道堵塞而去世的，意外来得很突然，導致主人一時無法接受，無法面對牠死亡的現實。於是，主人聯繫了寵物複製公司，提供了大蒜的一塊皮膚，以供提取體細胞。科研人員使用這塊含有DNA的皮膚，生成了40個克隆胚胎，並分別植入四隻代孕貓媽媽的體內。

3隻母貓成功受孕，但其中2隻在後續過程中流產，最終只有1隻母貓誕下複製小貓——「大蒜」，和大蒜有着超90%的相似度。整個複製的過程中，代孕母貓需要被多次取卵，以供合成胚胎所用。同時需要多只代孕母貓，以確保胚胎的存活率。

最終在眾多「成品」中挑選出最相似的一隻，其他只能被當成「殘次品」處理。而被複製出來的寵物，在複製過程中很大概率會出現異變，甚至會自帶重大生理缺陷。比如第一隻複製羊多莉，也只活了普通羊一半的壽命而已……

複製寵物的背後，是殘忍的代孕鏈！

除去複製寵物只能盡可能繼承外貌、壽命更短或有其他基因上的缺陷以外，這個產業鏈背後更殘忍的是：被迫代孕、無限繁殖！那些被圈養在實驗室裡的動物們，唯一的任務就是生育，從而導致它們的性格越發封閉、膽小。即使複製公司聲稱，實驗犬在退役後的2週至2個月之內便能夠融入人類家庭生活，然而實際上卻並非如此！

點圖了解實驗比格犬仟仟的經歷👇👇👇

寵物綜藝《百分之二的愛》裡，仟仟就是一條被棄養的實驗比格犬。常年處於封閉環境下的牠，敏感、膽小、不敢外出。就算被帶到草坪上散步時，只要馬路上有車駛過，它就會高度緊張、不敢向前。

和仟仟一起被救助出來的還有實驗犬小七，由於性格相對活潑，先被領養走了。為了緩解仟仟的緊張情緒，基地還特地請領養人將小七帶回來一趟，希望它給仟仟「傳授」一下和人類相處的訣竅。

在節目中，有一位領養人希望領養仟仟，多次表達自己對仟仟的喜愛，甚至當場給仟仟改了個更氣宇軒昂的名字。但等到節目的第二季，仟仟依然被退養了……

仟仟和小七之外，更多沒能被救助的實驗動物，仍然在重複著日復一日的生育任務，看不到盡頭。

複製——看似情深義重的「愛」，本質上是自私的「佔有」！

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紀念逝去的寵物，有更好的方式！

其實面對寵物的離去，還有很多紀念的方法呀！

可以將寵物的遺體埋在允許埋葬的地方，種上一顆小樹苗，來年化成參天大樹為一方遮擋風雨；可以收集寵物的毛髮，定製成與牠一模一樣的毛氈擺件放在家裡，守護你的每一個日夜；可以帶著對寵物的這份愛，去幫助更多的流浪動物，讓對牠的愛以另一種方式延續！甚至，在未來的某一天，牠會以另一種形式回到你的身邊……

整體生命的複製濫用會讓生命變得毫無意義，更會使得更多無辜的動物遭受不必要的苦難。如果真的愛你的寵物，請別打著延續這份「愛」的名義，傷害牠的同類們！

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