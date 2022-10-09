金毛尋回犬作為看門狗可行嗎？　金毛遇小偷盜竊後竟做出這舉動

最近兩年金毛尋回犬是越來越盛行了，買金毛尋回犬的家長們也越來越多，因為買的多了，繁殖金毛的也越來越多，導致市場上幾百塊就能買到一隻還不錯的金毛。小編從一個朋友家裏居然還發現，朋友家居然用金毛去看門，金毛看門真的沒問題嗎？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！



▼▼▼金毛尋回犬作看門狗有沒有問題？▼▼▼

+ 5

金毛尋回犬是一種非常聰明、機警、溫順、善良的狗狗，並且非常的親人，所以現在金毛的飼養量比較的大。有的主人想問，金毛會看家嗎？其實是不會的，因為牠十分的溫順，對陌生人都很友善，所以不經過專業的訓練的話，牠是不會看家的，同時也是不能看家的。

嚴格來說，金毛尋回犬可以經過科學、嚴格的訓練成為優秀的看家犬。注意，要想金毛尋回犬能更好的完成看家的任務，訓練是必不可少的。而且如果條件允許，還應該從小就訓練金毛尋回犬看家的意識，慢慢地的培養其看家的能力。金毛狗天性活潑開朗，雖然有的個頭比較大，有時候嚴肅也許會表現的會讓人感覺牠非常的有內涵，有城府，但是只要一瘋起來的狀態就徹底出賣了那種經不起考驗的「內涵」形象了。建議飼養沒有經過嚴格訓練的金毛主人們還是不要輕易的把家門交給金毛，畢竟金毛尋回犬是一種沒有什麼警惕心畢竟對陌生人也非常友好的犬種。

記得好久之前看過一則新聞，就是金毛尋回犬遇到小偷往家裏偷東西，不會叫喚，就這麼靜靜的看著小偷把家裡的東西都偷走，小偷摸摸金毛尋回犬的頭，金毛尋回犬反而還撒嬌的蹭蹭，小編都懷疑金毛是不是和小偷一伙的了，所以選擇看門狗一定要謹慎呀。

延伸閱讀：4招俘獲狗狗芳心 幼犬時期最關鍵 日常照顧陪伴令汪星人更愛你

+ 14

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】