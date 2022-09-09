英女王逝世｜與哥基結下80年不解緣　蜜月也帶愛犬　親研獨門秘方

英國女王伊利沙伯二世8日（英國時間）駕崩，享耆壽96歲，伊利沙伯是出名的愛狗成癡的動保人士，尤其熱愛哥基（台譯：柯基），前前後後養過30多隻哥基犬，自18歲生日她從父親喬治六世手中收到第一隻屬於她的哥基犬「蘇珊Susan」後，哥基犬便在她身邊形影不離，成為女王皇室生活不可或缺的部分，也讓女王和哥基結下近80年的不解之緣。



伊利沙伯兒時在哥基的陪伴下度過，1933年約克公爵購入第一隻哥基Dookie（當時女王8歲），1944年再度添購第二隻Jane，皆陪伴伊利沙伯度過歡樂的童年時光。伊利沙伯18歲時獲贈Susan成為她的第一隻專屬哥基，即使後來和菲臘親王結婚，仍然要和Susan一起睡，甚至連蜜月旅行都帶著愛犬，相當疼愛毛小孩。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

回望英女王與哥基犬的生活點滴，她真的相當疼愛毛小孩。

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女王對她的寵物可以說是照顧得無微不至，特別是在飲食上，不像一般的狗狗大多都吃飼料或是罐頭，根據外媒的報導，身為皇室狗狗，三餐可不能隨便，不但有專屬菜單，還有與女王的「獨門秘方」。

曾擔任過皇室資深廚師的達倫．麥格雷迪（Darren McGrady）表示，狗狗的食譜並不複雜，但卻相當重視細節。每個月的日常食譜都需要送給女王過目，必須標明每日使用的食材，為了避免狗狗們吃膩，會輪流替換羊肉、牛肉、鴨肉和雞肉。所有肉類都要剁成小塊，並且經過清洗、煮熟和再剁碎的程序，也絕對要把骨渣處理乾淨，不能讓狗狗噎到。

皇室作家潘妮．朱諾（Penny Junor）也曾提到：「廚房會專門為狗狗們準備各種新鮮的熟肉、蔬菜和大米，並在上面撒上一點餅乾，因應順勢療法必要時還會添加草藥。」、「另外，食物上會淋上一種肉汁，據說是女王特別為愛犬研製的特殊配方。」

身為王室的狗，不只要吃好料，就連吃飯儀式也得講究。報導中也提到，狗狗們的食物會用銀製餐盤盛裝，然後讓牠們圍成一圈乖乖坐好，按照「入宮資歷」依序餵食。

近年由於女王年事已高，從2015年開始就不再養育新的哥基幼犬，除了考量到可能會被年幼的小狗絆倒發生意外，更重要的是擔心自己過世後，愛犬們會沒有人照顧以及陪伴，後期皇宮裡女王被狗狗們圍繞的景象已不復見。

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