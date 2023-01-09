4種最常見的貓抓板類型　紙製品易擄貓心卻易損壞　最耐用是這種

貓抓板是貓咪舒壓的重要工具之一，市面上琳琅滿目的貓抓板該如何選擇呢? 正在傷腦筋不知道要買什麼給家中的貓咪嗎? 以下介紹幾種最常見到的貓抓板類型。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

文：糖橘子／滔客



▼▼▼4種最常見的貓抓板類型▼▼▼

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一、瓦楞紙製成

損壞機率：★★★★★

如果在家中擺一個紙箱，下一秒鐘就會發現家中的貓咪在裡頭。紙製品對貓咪就是有這樣的吸引力。市售瓦楞紙製貓抓板款式相當多種，大多以瓦楞紙搭配厚紙板製成，產品價格落差相當大，便宜的數百元至過千元都有。貓咪在磨爪時，會有掉屑屑的狀況，在損耗上是比較高的一種。利用貓咪愛跳高的特性，較新款的貓抓屋有設計成兩層高度，挖洞讓貓咪有可躲藏的感覺，輕易擄獲每隻貓咪的心。

二、地毯布絨

損壞機率：★★★

利用地毯的原理，採特殊織法讓貓爪有確實崁入的觸感。這種深層的崁入與觸感，大大增進磨爪的效果和意願。盆型設計讓貓咪會不由自主想擠進去。採聚丙烯(PP)材質，不會有掉屑的現象。任何地點都可以使用，非常方便攜帶。

三、木板式

損壞機率：★

最簡單的方式就是把古早的木頭洗衣板，直接拿來當貓抓版。比較新式、講究一點的話，會利用松木搭配斜角角度，做出符合貓體工學的舒適感，貓爪功施展時的順暢感，也不會讓貓爪受傷。由於木板是不容易損壞的，所以使用時間上會比一般的貓抓板來得更久。

四、麻繩纏繞

損壞機率：★★

麻繩纏繞的貓柱、貓抓板都相當耐用，好的麻繩質地柔軟、不會刺手。當貓咪爪子勾入麻繩後能夠輕易將老舊的爪殼剝離，同時也轉移貓咪破壞家具的注意力，不會弄傷肉墊、掉屑機率偏低。市面上有越來越多專人製作的貓抓板，可搭配貓跳台一起，不但能選擇自己想要的款式，亦可配合家中空間大小做出符合貓主人期待的貓抓板。若是預算足夠，不妨可以試著請專人製作。

貓抓板剛帶回家時，很多貓咪不願意靠近，並不是不喜歡，而是不知道該怎麼使用。這時，可利用木天療粉提高貓咪對貓抓板的注意力及增加喜好度。然而不論怎樣款式的貓抓板，都是為了符合貓咪需求而存在，如果今天買回來的貓抓板，貓咪連看都不肯看一眼，就表示這並非貓咪喜歡的樣式，所以找出家中貓咪喜愛的款式是相當重要的喔。

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