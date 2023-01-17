農曆新年｜寵物年菜DIY食譜　有齊前菜、主餐、甜點　來煮大餐吧

撰文：滔客
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農曆新年即將到來，享用年菜的同時，是不是希望心愛的毛孩也能一同享用美味年菜、沾沾過年的喜氣呢？以下提供日本寵物鮮食達人Mayumi老師的年菜食譜，一起來動手做吧。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
文： Q小蓉／滔客

製作寵物年菜注意事項

1）不要餵食人類的年菜

通常人類吃的傳統年菜對人來說就已經高油高鹽，對身體有負擔了，要是直接分食給毛孩可是會造成嚴重後果的，千萬不可大意。

▼▼▼寵物年菜DIY食譜▼▼▼

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2）製作寵物年菜可與毛孩分享

相反地，若是選用毛孩可以吃的食材，則可以同時準備給人和給毛孩的分量，只要先分食給毛孩後，再加入調味即可。

3）避免使用毛孩不能吃的食材

製作年菜前，要先了解毛孩的禁忌食材清單。

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狗狗年菜食譜

前菜－伊達卷（日式厚蛋捲）

伊達卷是日式年菜中重要的一道菜，通常是有年節時才會出現在餐桌上。主材料是雞蛋與魚漿片，含有豐富的蛋白質。

材料：

・雞蛋 2 個
・魚漿片（鱈寶） 1/2 片
・肉汁（不加任何調味） 2 大匙
・橄欖油（或沙拉油） 適量

做法：

①將雞蛋、肉湯、鱈寶一起放入食物處理機或果汁機打碎、拌勻。
②將食用油放入平底鍋加熱後，倒入步驟①的蛋汁，以小火、加蓋悶煎，注意不要煎焦了（也可以用烤箱烤）。
③利用捲壽司用的竹簾先鋪上保鮮膜，再將蛋皮捲起來。
④捲起來後在竹簾外用橡皮筋綁緊。
⑤放入冰箱冷藏。

注意事項：

這是一道全家人都可以一起食用的料理，如果是毛爸媽要食用的話可以將肉汁換成高湯，再依喜好加上砂糖、味精、醬油即可。

主餐－豬肉蔬菜捲

材料：

・薄切豬肉 8 片
・紅蘿蔔 30g
・牛蒡 20g
・花椰菜 20g
・芝麻油 1 大匙

做法：

①將紅蘿蔔、牛蒡切細與花椰菜用水煮方式煮軟。
②將薄切豬肉攤開，把步驟①的紅蘿蔔與牛蒡置於肉上並包捲起來。
③將油放入加熱的平底鍋，把步驟②的肉捲開口處朝下煎煮。
④稍微放涼之後，切成容易食用的大小後盛入容器中。
⑤再以花椰菜點綴即完成。

注意事項：

因為牛蒡纖維質較多，所以水煮時盡可能煮軟，如果消化比較不好的毛孩子也可以改為其他較容易消化的蔬菜代替。如果毛爸媽要食用的話，只要淋上醬油，或是製作番茄醬汁搭配也是不錯的方式。

主餐－雞胗豬肉炒飯

材料（體重 5kg 成犬的一日份量）：

・豬肉 60g
・雞胗 30g
・雞蛋 1 個
・紅蘿蔔 30g
・花椰菜 30g
・香菇 1/2 個
・白飯 50g
・枸杞 適量
・橄欖油 1 大匙

做法：

①枸杞先浸泡在溫水中。
②將雞蛋打勻，將油放入已加熱的平底鍋中，先完成炒蛋部分。
③紅蘿蔔、花椰菜、香菇切細備用。
④將豬肉與雞胗切成容易食用的大小。
⑤再次將油放入平底鍋中，先加入豬肉與雞胗炒後，再放入步驟③的蔬菜一起炒煮。
⑥加入少許水分(不算在份量中)，繼續加熱到蔬菜變軟。
⑦將白飯加入攪拌。將炒飯盛至容器中，再以炒蛋及枸杞做裝飾即完成。

主餐－意大利肉醬麵

材料（體重 5kg 成犬的一日份量）：

・雞絞肉 150g
・紅蘿蔔 30g
・鴻喜菇 20g
・番茄罐頭 適量
・意大利麵（乾）20g
・橄欖油 1 大匙

做法：

①把意大利麵折成容易食用大小，煮熟後放涼。
②將紅蘿蔔、鴻喜菇切細備用。
③將油放入加熱的平底鍋，先炒雞絞肉再將②的蔬菜加入一起炒。
④倒入蕃茄罐頭後以慢火將蔬菜煮軟後，關火。
⑤將意大利麵盛入容器中，淋上肉醬後即完成。

甜點－南瓜紅豆茶巾

茶巾是日本人喝茶前擦拭茶具的布料，他們會將甜點餡放在茶巾中間，再稍微擰絞做成像是小山的形狀，因此而得名。

材料：

・南瓜 100g
・紅豆 100g

做法：

①將南瓜煮軟用吸水餐巾紙稍加吸乾水分後，趁餘熱壓製成蓉泥狀。
②將紅豆以上述方式也做成蓉泥狀。
③取適量南瓜泥與紅豆泥用手搓成圓團。
④用保鮮膜擰絞成小山形狀。

注意事項：

南瓜含有豐富的維他命及纖維質，好處多多，但吃太多也會造成肥胖喔。毛爸媽也可以自己發揮創意，製作成各種不同形狀，或是更換不同的食材也是不錯的選擇。

寵物能吃人類的年菜食物嗎？

通常人類吃的傳統年菜對人來說就已經高油高鹽，對身體有負擔了，要是直接分食給毛孩...點擊連結看全文

毛孩能吃南瓜嗎？

南瓜含有豐富的維他命及纖維質，好處多多，但吃太多也會造成肥胖喔。毛爸媽也可以自己發揮創意...點擊連結看全文

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【本文獲「滔客」授權轉載。】

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