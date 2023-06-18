雨天潮濕帶汪星人散步怕得病　專家指做了這兩事可向皮膚病說bye

梅雨季節由於濕度高容易造成黴菌滋生，狗狗就和人類一樣，容易在季節交替間得病或是身體不適。此次將從狗狗在梅雨時期容易得到的疾病以及預防方法著手，讓飼主不再為了梅雨季節想帶愛犬出門又不敢帶出門而想破頭。



梅雨季節容易得到的疾病有什麼？

• 食物中毒：由於濕度高，也就造成細菌容易繁殖的溫床。特別像是食物，容易隱藏許多細菌在裡面而造成發酵或酸臭。如果狗狗不小心吃下細菌滋生的食物，會精神不振、腹瀉、嘔吐、高燒的症狀，最常出現在幼犬與高齡犬身上。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

• 皮膚病：梅雨時期濕度會大量提高，黴菌和蟎蟲會大量孳生，異位性皮膚炎以及過敏性皮膚炎就會變得相對嚴重。主要的症狀為發癢，因此狗狗可能會開始以舔或咬的方式止癢，最糟的情況是會造成脫毛、流血破皮的現象發生。

• 急性外耳炎：此症狀是由潮濕、耳蟎等寄生蟲和過敏所引起的。垂耳以及長毛犬種比起其他犬種更容易患上此病。症狀除了搔癢之外，也會伴隨著甩頭或是以後腳挖耳的情況產生。

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我該如何預防梅雨季節時，愛犬得病呢？

1. 切記勿將食物放置於常溫，以密封罐代替常溫保存：有時愛犬沒吃完的乾糧會直接放置於碗中，不過用密封罐收起來可以避免黴菌及其他細菌寄生在食物裡面。不過，如果收起來超過一天的話，仍然建議放置於陰涼處，或是根據食物保存方式選擇合適的冷藏/冷凍。

2. 生活空間的濕度要注意：皮膚病和急性外耳炎的起因就是來自空間的溼度太高導致，像是善用除濕機以及毛毯、軟墊等容易吸附濕氣的布類製品，可以趁放晴的時候拿去外面曬太陽。另外在外頭所使用過的項圈、背心牽繩等不應直接收納或放在家中，要經過清洗與晾乾之後才能收納。若不清楚外出用具能否水洗，可以查看商品的標示或是在購買前向店員再三確認。

梅雨季也可以快樂出門，平安回家！

對愛犬而言，無論天氣好壞，散步都是能讓牠們轉換心情的最好方法。不管距離長遠，只要能到戶外走走，就已經是狗生的一大享受了。因此，適逢潮濕的梅雨季節，一定要記得讓愛犬回來之後，不僅是要擦乾身上的溼氣外，耳朵的部分也要使其乾爽。另外像是帶出去的雨衣、背心牽繩等，就如前述所說要清洗。這樣不管到戶外或是在家中，狗狗都能享受舒服且安全的環境，不用擔心濕氣來攪局了。

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