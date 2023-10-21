女兒遭模特公司拒絕　還説牠肚子大皮膚黑　網民也參一腳：真的呢

想一想，如果孩子被拒絕，還被人説一堆缺點，真的好傷心好氣人啊。



昨天就刷到一位這樣的家長@啦啦貓，説女兒被模特公司拒絕，公司還説她肚子大、皮膚黑、上鏡難看。

拒絕就拒絕，説得這麼直白太傷人心了吧。我倒要看看是哪家公司！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 1

點進去一看，嚯，原來説的都是真的。這個皮膚是真的黑，而且毛髮又多又濃密。這個肚肚你説大不大？圓滾滾的，肉乎乎的。還有這個坐姿，過於隨意，不太優雅啊。

當然，説得也不全對，説人家上鏡難看，哪裏難看了？明明很可愛好吧！不要睜着眼睛亂説。

這麼好看都要拒絕，是模特公司的損失，他們沒有正確的審美觀。

什麼肚子大、皮膚黑，如果放到人的身上，那可能不咋好看，但是一旦變成貓，那是非常可愛嘛。

毛孩做什麼也是可愛

所以，同樣的事放在人和貓身上，會有兩種截然不同的效果。

鏟屎官把麪包擺在盤子裏，還沒吃呢，就被貓踩了一腳。

+ 8

此時，如果是一個人故意踩了一腳你的麪包，你會是什麼心情？生氣、想罵人。

但貓貓踩麪包就不一樣，鏟屎官覺得這個麪包踩得真好看呀。

趕緊烤一烤定個型，哇哇哇，簡直太可愛啦。把腳印單獨摳出來，作為藝術品永久保存。踩麪包的當事貓一臉懵逼，完全理解不了人類的行為。

「要不要我幫你再踩一塊麪包？」

要是被人無緣無故瞪了一眼，這簡直完全不能接受。但被貓瞪一眼後，鏟屎官只會很開心，哈哈哈。

在外貌上，人和貓的標準也完全不同。人如果長得亂七八糟，那就是真的醜。而貓不管長得多麼潦草，那都叫可愛。

這隻貓咪長得就略顯隨意，有些許潦草，但可愛是真的可愛。隨便往地上一躺，就把人迷得不要不要的。

貓：老實説，你被我的可愛迷住了嗎？哈哈哈，被人偷拍的照片也一樣可愛。坐姿不優雅又怎樣？反正還是可愛！在沙發上攤成一塊貓餅，那也是一塊可愛的貓餅。

貓：給你一秒鐘的時間，馬上用100字來誇我可愛！

哈哈哈，真的不能跟貓比，比起來會氣屎。

延伸閱讀：優雅白貓吃飯時間拋開偶包 挖土機式暴風吸食 ：形象全沒崩潰了

+ 13

【本文獲「擼貓教授」授權轉載，微信公眾號：lumaojiaoshou】