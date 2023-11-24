暖心小金看到牙刷好興奮 更主動上前想幫小主人代刷 爸：別鬧了
撰文：聯合新聞網
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日本一名爸爸某天想幫小孩刷牙，不過女兒一看到牙刷就逃到洗衣籃裡躲起來，讓爸爸傷透腦筋。對比之下家中的黃金獵犬卻異常熱愛刷牙，默默地站在原PO面前彷彿在說「我可以代替小主人刷牙喔」，阿金充滿期待的眼神融化許多粉絲。
原PO在Tiktok分享一段哭笑不得的影片，有天他想親自幫女兒刷牙，不過寶貝女兒一看到牙刷就會落荒而逃，最後甚至躲進洗衣籃秘密基地，說什麼就是不肯乖乖配合，讓爸爸著實相當苦惱。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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然而家裡的黃金獵犬「依芙」（EVE）聽到要刷牙卻相當興奮，看見主人拿著牙刷就湊上前去，靜靜地坐在飼主面前像在等待著什麼。當小主人一邊哭喊著不要刷牙的同時，依芙甚至一度跳起來似乎在說「快幫本汪刷牙啦」，兩人天壤之別的反應笑翻許多網友。爸爸也補充說明，依芙其實幾分鐘前才剛刷完牙而已。
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