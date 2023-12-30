郵輪上出現疑似被偷渡喵星人　險被安樂死　幸船公司這樣做覓新家

一艘由夏威夷出發到澳洲雪梨的皇家加勒比國際郵輪「海洋贊禮號」上，不知為何竟然出現了一隻寵物貓，差點被安樂死。所幸在船員們的奔走之下，順利救下喵星人的一條小命。



根據皇家加勒比郵輪公司總裁兼首席執行官邁克爾·貝利 (Michael Bayley) 發表聲明表示，他們認為是客人偷偷將小貓帶上船。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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「海洋贊禮號」從夏威夷出發前往澳洲雪梨，航程總共約3週。在抵達雪梨後，需要進行例行性檢查，以確保沒有任何植物、水果、動物和其他危險物品等違禁品。當紐西蘭的安檢人員在船上檢查時，在一位客人的房間裡發現了這隻虎斑貓。

船員們為牠取名奧維（Ovie），貝利在聲明中說，他們認為有客人將奧維塞在衣服裡帶上船，而且應該有餵食牠鎮靜劑之類的藥物，讓牠保持安靜。因為根據公司的政策，除非是「情緒支持動物或服務犬」，否則任何皇家加勒比郵輪上都不允許攜帶寵物。

生物安全官員立刻進行調查這隻貓是如何上船，並確保這隻動物被隔離並且沒有任何潛在的疾病。

由於動物不能隨意入境，照理來說奧維是要被安樂死的，但在郵輪公司的奔走之下，經過幾週的往返，最終奧維在隔離完之後安全地被帶到了美國，被當地的員工收養。

皇家加勒比郵輪公司尚未說明這隻貓是如何通過遊輪安檢並最終上船的。

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