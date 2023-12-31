保母德牧極聰明　小主人只看電視不做功課　直到牠叼出1物秒變乖

狗狗為這個家操碎了心。一隻退役警犬被飼主交代要監督小主人寫作業，豈料小主人一屁股黏在沙發上不肯離開，德牧便叼來書包跟椅子要求小主人坐好，結果小主人根本依然故我，德牧見狀立刻拿出1樣神器，讓小主人當場投降。



大陸一隻叫做糯米的退役警犬以擁有超乎常人的智商在網路上是小有名氣的網紅狗狗，糯米的飼主之前不在家，交代糯米在時間到的時候鬧鐘響起就要催促正在看電視的小主人寫作業，結果小主人完全不理鬧鐘，更不理會已經拿出書包的糯米，依然故我的坐在沙發上。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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糯米見狀立刻去咬小主人的衣角，催促她到茶几旁邊的椅凳上坐好寫功課，結果小主人的眼睛還是繼續盯著電視，儘管書包都拿到手上了，還是捨不得關掉電視螢幕，糯米見狀氣極敗壞走進房間，叼出一根衣架放在地上威嚇小主人，就像是在說「你不乖乖關電視我就要學把拔打你」，小主人看到體罰用的衣架之後嚇壞了，趕緊關掉電視乖乖寫作業。

影片在網路上掀起熱議，網友留言表示「這隻德牧怎麼跟我家的差這麼多」、「糯米這是要成精了」、「有這樣的狗狗養在家裡我都可以不用養小孩」、「看到衣架就知道會怕了喔」、「養到神犬了」。

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