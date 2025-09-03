美加強審查留學生｜八大接逾1300海外轉學查詢　逾80人獲錄取通知

美國政府加強審查留學生，令不少國際生憂簽證被拒，轉到其他國家或地區就讀。根據教育局立法會文件，八大至今共收到超過1,300個海外學生轉學查詢，已向超過80名受影響學生發出錄取通知。



圖為教育局。（政府新聞網圖片）

立法會教育事務委員會將於周五（5日）舉行會議，討論建設香港成為國際專上教育樞紐最新進展。

教育局自2024/25學年起，擴大八大資助院校非本地生限額，由相當於本地學生學額的20%，提升一倍至40%。文件提到，過去三年，修讀經本地評審全日制專上課程的非本地學生數目，由2022/23學年的54,500人，顯著增加至2024/25學年的79,300人。

八大上學年非本地生人數26,600人 按年升15%

在2024/25學年，修讀教資會資助課程的非本地學生人數，由2023/24學年的23,100增至26,600人，升幅達15%，學生來自超過100個國家及地區。當中約17,200人修讀超過200個教資會資助的學士學位課程，相當於該修課程度本地學額的約23.2%。

與2023/24學年相比，2024/25學年來自印尼、哈薩克斯坦及越南修讀修課課程的非本地生人數增幅顯著，分別約17%、33%及 97%。

至於6所可招收內地生的本地自資院校，於2025/26學年起，獲國家教育部同意放寬相關院校的副學位及學士學位課程的內地學生人數限額至最高40%。在香港修讀有關自資課程的非本地學生人數亦持續上升，由2022/23學年約4,600人，增加至2024/25學年的約8,300人。

教育局局長蔡若蓮（資料圖片）

美國禁哈佛收國際生 港八大收超1300查詢錄取逾80人

早前美國總統特朗普（Donald Trump）禁止哈佛大學取錄國際生，文件指教資會資助大學為受影響學生提供通盤支援方案，同時政府也對有意到香港高等院校求學或進行研究的海外專才提供最大的協助便利，包括因應實際需要提升非本地學生限額。

據教育局了解，八所教資會資助大學共收到超過1,300個相關查詢，並已向超過80名受影響學生發出錄取通知。

2025年5月29日，美國馬薩諸塞州，圖為哈佛大學內國際學生出席畢業儀式。（Getty）

加快宿舍建設吸引非本地生 八項目可供逾7000資助宿位

教育局亦在文件中提及將加快宿舍建設，以吸引非本地學生來港留學。局方表示，在宿舍發展基金之下，至今有八個宿舍項目已經完工，合共提供7,647個公帑資助學生宿位和136個私人資助宿位。

而其餘七個項目則處於施工階段，涉及6,532個學生宿位（包括 5 840 個公帑資助學生宿位和692 個私人資助宿位）。待所有項目落成後，預計可提供超過14,300個宿位。局方又提到與發展局於7月一同推出的「城中學舍計劃」，有助增加學生宿位供應；未來會繼續透過計劃，借助市場力量提供更多自資私營學生宿舍。