亞洲數字健康峰會揭幕　城大與泰晤士高等教育齊推動數字醫療發展

由香港城市大學及城大數碼醫學研究院與泰晤士高等教育（THE）攜手舉辦的「亞洲數字健康峰會2025」周二（9日）開幕，為期三日（9月8至10日）的峰會將凝聚來自17個地區超過420位代表，共同推動區內數字醫療創新與發展。



城大校長梅彥昌致辭時感謝泰晤士高等教育的信任，讓城大成為亞洲首個舉辦此系列峰會的大學。(城大提供圖片)

峰會期間將舉行多場主題演講和專題研討會，促進醫療領域的跨界交流與合作。會場亦設有展覽專區，重點介紹城大數碼醫學研究院和城大旗艦創新創業計劃「HK Tech 300」培育的初創企業，展示城大在跨學科研究、醫療創新技術及成果轉化方面的最新進展。現場更安排特色文化展示及學生表演，展現城大多元、創新且充滿活力的校園氛圍。

逾50名講者探討數字健康的未來發展

此外，峰會亦邀得超過50名來自世界各地的講者，包括中國內地、香港、新加坡、南韓、英國、加拿大及中東，橫跨學術界、產業界、政府及非政府組織。這些領袖與專家將共同探討數字健康的未來發展，涵蓋人工智能與健康數據、生物技術與數字健康、合作與商業化三大範疇。

城大成亞洲首個舉辦此系列峰會學府

城大團隊在開幕典禮中以人工智能技術生成一眾主講嘉賓的卡通肖像，既呼應峰會「人工智能與創新」的主軸，亦藉此向所有嘉賓表達誠摯謝意，感謝他們鼎力支持與積極參與。城大校長梅彥昌致辭時感謝泰晤士高等教育的信任，讓城大成為亞洲首個舉辦此系列峰會的大學。

他又說，峰會以城大數碼醫學研究院為核心，匯聚世界各地的診斷技術、治療方案及健康數據模型等不同領域的頂尖專家，並聯合城大工程、數據科學與生命科學等多個學術部門，跨界融合香港人工智能與科學研究院、材料科學創新研究院和城大創新學院，共同推動數字健康領域的突破與創新，並形容峰會不僅是一場會議，更是一場彰顯協作精神的盛典。

泰晤士高等教育亞太區總裁林美美讚揚城大在推動數字健康所展現的遠見與領導力。(城大提供圖片)

泰晤士高等教育亞太區總裁林美美讚揚城大在推動數字健康所展現的遠見與領導力。她表示，跨界合作與創新思維將是未來醫療發展的關鍵，認為本次峰會正好提供一個理想平台，促進全球對話與協作。