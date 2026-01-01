記者視角︰「寸步難行」的印尼雅加達到科莫多島　獨行者挑戰處處

【「印尼中國夢」系列報道】今次系列報道，記者走訪多地，了解東盟大國、中國友好印尼的經濟面貌。對於香港人，印尼未必是最熱門的旅遊地，而此次印尼之行，亦是記者初次到訪當地，並以獨行者身份在當地停留了接近一個月，到訪雅加達、萬隆、巴厘島及科莫多島（Komodo）。期內不時驚嘆於印尼豐富多彩的天然及文化旅遊資源，把早年常到訪的旅遊大國如越南、泰國及馬來西亞，都幾乎比了下去。在天然旅遊資源方面，越南及泰國只有死火山，而印尼這裡卻有活火山，而且風景異常壯麗。



同時，這裡除了港人比較熟悉的巴厘島外，其實臨近的科莫多島，也有著豐富的天然旅遊資源，除了島上獨有的史前巨蜴「科莫多龍」，還有浪漫的粉紅色沙灘和清澈見底的海水，也是浮潛的好地方。

科莫多島是浮潛好地方

而記者也在科莫多島，也有了人生第一次的浮潛經驗。同船的幾個人包括記者，都不會游泳或者怕水，但又想去嘗試浮潛，都是一邊嘴上叫怕，一邊被導遊在背後助陣推下水，不容你再猶豫。然後，在專業的浮潛教練帶領下，帶你欣賞人生中最美麗的畫面之一：絢麗多彩的珊瑚和魚群、可愛的海龜，還有飛翔神秘的魔鬼魚等。

而在雅加達臨近的萬隆，約一小時多車程便能分別到達兩座火山，一座俗稱為牛奶湖的卡瓦普定火山湖，風景夢幻。而另一座覆舟火山，則處於大峽谷之下，宏大壯觀的自然景象讓人驚嘆。覆舟火山附近還有溫泉，可以由當地人帶領進入，穿越大概半小時的叢林方能到達，叢林中除了有原始的花草樹木及各類姑菌外，更有印尼這裡特有的黑冠獼猴。溫泉處於峽谷之下，亂石地下不時湧出泉水，處處是冒煙的泉口，彷如置身仙境，令人再度驚嘆。

旅遊硬件及軟件配套待提升

不過，這裡的旅遊硬件及軟件配套，不少均有待進一步提升。例如在最基本的道路設施，雅加達幾乎是個「non-walkable」的城市，地面坑坑窪窪不太平坦，雨後的道路更是個災難，水塘處處，行走時必須要萬分小心，所以根本不會有閒暇去感受或者看周邊的事物，漫步旅遊幾乎是不可能的。

同時，雅加達很多馬路包括一些市區的大馬路都不設有紅綠燈，過馬路簡直就是在「賭命」，而即使有紅綠燈的地方，也都是為車輛而設，在十字路口或者多道路上，要過馬路時會感覺非常迷茫。而不要以為雅加達才是這樣，臨近的萬隆也是沒有太大落差。

在旅遊交通設施方面，也待改善，例如目前並沒有從萬隆市中心直達兩座火山的公共交通工具，若果想去需要自己安排交通，或者人多的話可以組團包車。而這裡也不流行拼團，市中心找不到當地旅行社的踪影，這些對於獨行遊客都是個極大的挑戰。

萬隆火山罕見中港遊客

據溫泉口當地導遊的介紹，來這裡遊覽的遊客除了本地客，外國遊客大部分是從歐美及韓國來的，香港和中國內地來的華人遊客相對會比較罕有，內地遊客少也可能是由於難以用英語進行溝通等緣故。

記者到訪時為平日週二下午，已經臨近溫泉關門的時間。導遊表示，這一行也是內部競爭激烈，大概有多達25個當地導演會駐守在門口等待生意，不過，這裡需求也旺盛，記者已經是其當天接待的第五個遊客，而這裡導遊制度是和當地政府平分遊客門票收入，而並非固定月薪制度，但這樣一天計算下來，有時也可以有不錯的日收入。

中英語旅遊服務人才稀缺

在軟件方面，印尼部分地區如還是比較稀缺能用流利英語溝通的人才，故此更不要提中文人才。即使是一些大型酒店內，服務人員也很可能只會簡單的英語溝通，在提出較為複雜的要求時，很多都不太明白。而一些細節中，也會令人感受到仍然有改善空間，例如在酒店餐廳用餐會積極地收盤子，有時還沒有吃完，已經「被催」收取盤子，而且收的時候會把你之後需要用的餐具也一併收起。

這次印尼孤獨旅程中比較難忘的是兩段小插曲，一是在雅加達機場被航空公司人員指行李超重無法，而幫忙處理登機手續，理由是他們系統裡查不到之前透過旅遊平台，記者所預支的額外行李重量費。最令人不慣的是，這邊印尼航空公司的服務人員完全不會主動去想方法幫忙，包括嘗試聯絡旅遊平台，或者提議解相關決方法，只是一味推說無法處理。由於臨近起飛時間，記者在主動想到及問及是否可以臨時重複支付行李費用，方得到解決而能在最後一秒成功登機。

這次旅程一路走來，事實真的是並非一帆風順，不過，這裡的人普遍還是比較善良友善的，在記者遇到困難的時候，都會熱心施予援手。（圖為Labuan Bajo機場，顧慧宇 攝）

難忘行程中戲劇性插曲 幸得印尼朋友幫助

另外一次經歷則更加有戲劇性，記者在科莫多島參與船遊後，本身說好寄放在旅行社辦公室的行李，竟然不翼而飛。而根據旅行社的初步調查，估計行李可能是被其他內地遊客取走，並帶往巴厘島甚至出境。記者即時要求旅行社報警處理，但警方偵查步驟在機場取不到閉路電視影片而中斷，理由是當天為周日而機場相關員工休息，令記者無語。

這次旅程一路走來，事實真的是並非一帆風順，而作為女性獨行者，在印尼也是遇到不少挑戰和難關，包括不時在路途上遇到主動搭訕的當地人。不過，整體來說，這裡的人普遍還是比較善良友善的，在記者遇到困難的時候，都會熱心施予援手。

例如在行李消失後，記者能夠有幸得到當地印尼朋友，以及在印尼的香港朋友的及時拔刀相互，在言語不通的情況下，能夠促使旅行社再度進行仔細偵查，最後經歷數小時的調查後，方在港口的保安處找到完整的行李，真是虛驚一場。