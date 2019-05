平靚正 show 反轉香港 live 場 六月迎夏四圍去下！

過去兩個零月香港雷暴驟雨不斷,踏入六月,雨天好像仍未減退... 不怕,只是進入炎夏前的天氣調整來,「 嚇我唔到嘅!」這個代表著 2019 過了一半的月份,一樣「騷騷不斷」,更是多平飛的 show,只需百多元就可入場 enjoy,其中更有一場是自由定價( Free Pricing ),去望一望都好啊,說不定有驚喜!

六月除了以下 16 場專場演出扭耳仔會介紹之外,還有這些!Click 入以下連結看看吧!

Iceage in Hong Kong w/ David Boring —— 6 月 4 日,MOM Livehouse

Iceage 作為丹麥哥本哈根的 punk 樂隊,但其實他們不只於此。成立了 11 年,四張專輯都成為了樂迷與樂評的推介之選。今次的演出更有本地獨立樂隊 David Boring 作嘉賓。

立 夏 之 约:橘子海 Orange Ocean 2019 亞洲巡演-「潮濕的香港」—— 6 月 6 日,MOM Livehouse

橘子海 - 2019 亞洲巡演,首站「潮濕的香港」。若你是落日飛車、Deca joins、盤尼西林樂隊的 fans,不妨一去。

幾重下 HKUST BAND SOC Annual Performance 2019 —— 6 月 6 日,TTN

香港年輕一代玩音樂 show,怎能不去支持下?香港科技大學 band SOC 的年度公演,今年更邀請到幾隊重型樂隊 Instinct of Sight 、逆流 、The Ancient Mental 及 For My Garden。全日制學生還有預售票價優惠,撐呀!

Thud Live —— 6 月 7 日,Terrible Baby

五名自稱為「 怪胎 」、Thud 的成員包括:主音兼鍵琴手 Kim、結他手 Andy、結他手 Sky、低音結他手卓宏及鼓手卓偉。Thud 樂隊成員相識於大專,其後開始一同創作屬於他們的 dream pop。善於合成器和失真的重新組合,他們的 dream pop 揉合 shoegaze 的曲風贏得了本地和國際間的關注及好評。

Bohan Phoenix presented by Collective Minds x OC2S —— 6 月 7 日,TTN

以中英混合雙打的說唱風格見稱,Bohan Phoenix 可謂當今中國最火辣的 rapper 之一。

湖北出生,11 歲移居波士頓,現扎根紐約,Bohan Phoenix 在成長期吸納了美國東岸的 hip hop 養份,骨子裡仍保存了濃厚的中國文化觀念,中英混合雙打的說唱風格在flow上有著超脫於兩地的變化驚喜。自 2015 年的 EP 作品《 lovelove 》起 Bohan 逐漸受到美國當地圈子注目,開始了與 Benji B、E-40 及 Ryan Hemsworth 等大牌製作人的合作,透過〈 OVERSEAS 海外 〉一曲成名,反向引起家鄉樂迷的關注,與 Howie Lee(李化迪)及 Higher Brothers 等同儕成為把中國說唱帶到國際舞台的領頭人物。去年的 Clockenflap 他也來了演出呢!

今次演出更會有本地 trap 著名人物 Dough-boy 作演出嘉賓!

Underground ROCKS 2019 —— 6 月 8 日,The HUB

2019 版本的 Undergound Rocks 會有四隊香港樂隊:匯合不同曲風玩出創新的搖滾的 Noisy Charlie;玩 indie rock 和「 氣氛流行 」音樂的 Esimorp;曲調拼幽默去演出的 Uranus 和自命工人階層搖滾樂手 After10。配合 The Hub 的電視牆,以 visual 襯托瘋狂的搖滾!

Noise to Signal 特別合作企劃:即興 NTS —— 6 月 14 日,SAAL

今次以四位實驗音樂人 Adam Neutron | Dennis Wong | Gary Myles | Ming 座鎮的「 即興 NTS 」,是一個以即興之名試圖越界溝通的項目。「 我們的目標很簡單:把原來不會走在一起的人放在一起,將人、物、聲以不同的配對法連起來,等待最終,會出現一幅甚麼樣的畫圖。」四人分別會拿起 Fretless guitar、電子合成器、敲擊樂器和 Trombone 去來一場沖擊聽覺的音樂會。

失眠約會:深夜音樂會(香港站)—— 6 月 14 日,躺室 Chillazy

首位被 Apple Music 選入「 new artist spotlight 」的香港音樂人江逸天 Olivier Cong 以虛空而沉鬱的音樂,與睡不著的你來一場失眠約會——呷一口草本好眠茶,在 Dream Awhile 的好眠香氣下,忘卻白日的煩囂,享受黑夜的片刻靜謐,醞釀睡意。2017 年更受邀為 Cigarettes After Sex 的香港演唱會開場。其後建立自己的工作室 Raven & The Sea,並推出處子作《 A Ghost and His Paintings 》。 近年 Olivier 涉獵多個藝術範疇,曾與香港芭蕾舞團、閃躍維港燈影節、PMQ 及多位獨立編舞合作演出,並為 Franco Mella 的獨立紀錄片配樂。

林一峰與香港中樂團 Chet Lam & HKCO —— 6 月 14 日,香港文化中心音樂廳

繼口碑載譽的初次合作後,今年 6 月 14-15 日,香港中樂團再度聯同香港土生土長唱作人林一峰一起探索中樂的可能性,經典重塑配合原創作品,這次將再下一城的中文音樂盛宴,會用音樂訴說「 家 」的故事。

巡音彩祭 in HONG KONG —— 6 月 21 日,TTN

Neon Lit Music 成立一週年,為香港日系音樂愛好者們送上音樂盛會 - 「 巡音彩祭 in Hong Kong 」來慶祝一番。「 巡音彩祭 」是由日本爵士大團 toconoma 和 Jabberlooop 領軍的演出系列,今年已是創辦以來的第十年,這次 NLM 得到認可,首次將「 巡音彩祭 」帶到來香港,邀請了三隊日本新派 jazz/funk 音樂勁旅到來!有 2011 年成立的 fox capture plan,跳躍變奏和爆發力度融合爵士樂,創造出別樹一幟的音樂體驗;有成軍 15 年的 JABBERLOOP,club jazz 樂風加上超演奏技巧和舞台默契而備受注目,英國廣播電台也推介呢! 還有東京出身的 jam funk 樂團 Muff,起伏跌宕的 groove,風馳電掣的高速風琴演奏和自由交錯的結他二重奏都來得應手隨意,帶著觀眾穿越回到 7、80 年代美好的 funk 和迷幻搖滾浪潮。

Louder Than You Think 空氣腦唱片七周年派對 —— 6 月 22 日,TTN

台灣獨立音樂界翹楚空氣腦唱片 Airhead Records 適逢創辦 7 周年紀念,將會攜同旗下樂隊巡遊各地聯合匯演,以音樂作結集,匯合新知舊雨共響聲樂,誓要「 Louder Than You Think 」! 6 月 22 日,香港站將會有載譽歸來的 Deca Joins 、流行新銳 The Fur.、以及本地代表 Thud 和 Science Noodles 借音樂兩地交流,為大家呈獻一個可以搖曳漫舞同時繽紛多彩的好玩晚上。

地靈祭。零叄:Black Mass // Siren 獻血 —— 6 月 22 日,SAAL

地靈祭是一個異端黑暗派音樂的專屬系列。

第三回的主祭司,是以混沌黑暗力量糅合 dark ambient、黑死金屬及實驗噪音的 Black Mass // Siren 獻血。金屬迷要為地靈祭「 儀式 」延續,就不能錯過了。

Hibiya Line( Observatory, Saigon )—— 6 月 22 日,宀 Club

DJ Hibiya Line 算是第一批在東南亞開設地下俱樂部的人,其音樂方向充滿了折衷主義,他創作的聲音探索了 house、disco 和 techno,但是樂迷總是可以期待體驗一些不同風格的曲目,這也讓他的音頻之旅更加多樣化和有趣。 他喜歡 extended sets,讓觀眾沉浸在他的聲音故事中。

The KVB live in Hong Kong —— 6 月 26 日,MOM Livehouse

混合了充滿 reverb 味道的 shoegaze 與簡約的電子音效,KVB 的音樂反映了 Nicholas Wood 和 Kat Day 對氛圍的掌控,雖然 2010 年代起有著不少音域上的演變。 像 2012 年的首張專輯《 Always Then 》這樣的早期版本處理了脆弱的節拍和聲音爆炸,有如 Cabaret Voltaire 和 the Jesus and Mary Chain 的平行時空。但去到上年的《 Only Now Forever 》中,則看到二人對其音樂變得更流線型和銳利上所作的努力。

GLIM Spanky -「 looking for the MAGIC Tour 2019 in Hong Kong 」—— 6 月 29 日,TTN

GLIM SPANKY 成立於 2007 年,主音松尾REMI 和結他手龜本寬貴早在高中時認識,並在其他成員退出樂團後短暫各自發展,松尾曾參與人氣 YouTube 樂團「 Goose House 」的前身「 PlayYou.House 」。2014 年,二人才推出單曲〈 焦燥 〉正式出道。全賴松尾被譽為「 Janis Joplin再世 」的獨特沙啞嗓音,GLIM SPANKY 的粗獷復古搖滾很快便得到樂迷鍾愛,有著令人回到六十年代藍調和搖滾流行年代的魔力,多首歌曲更被廣告商,日劇及電影相中。例如動畫電影《 ONE PIECE FILM GOLD 》主題曲〈 怒りをくれよ 〉以及電影《 不能犯 》主題曲〈 愚か者たち 〉等等。

這次 GLIM SPANKY 首度來港,定會在香港引起一陣懷舊旋風!

ToNight .13 “一周年紀念” §TheDarkNight§ —— 6 月 29 日,MOSSES

這是香港 shoegaze 樂隊 Thud 結他手 Sky 的個人實驗音樂項目,以各種聲音取樣、合成器和效果器為主要創作渠道,營造不同氛圍及噪音。「 隱蔽的書店之中,讓觀眾在零距離感的空間,認識本地既獨立音樂人。」

