配上現場音樂 - 2019 年在香港現場看 92 年前柏林無聲電影

1927 年有一部德國默片/無聲電影，那就是半紀錄/「城市交響曲」風格、由 Walther Ruttmann 執導的《 Berlin: Symphony of a Great City 》，這部電影即將會在香港再上映，更會配上現場音樂演出 —— Richard Siedhoff 的鋼琴與 Mykyta Sierov 的雙簧管 —— 為 20 年代的柏林城市節奏再一次走入大家感官；這一個主題的演出更有一個「現代版」，將現今的柏林城市景色配上德國聞名的 DJ beat，說不定讓大家找到了「城市交響曲」的全新體會！

20 年代，是美國電影業，尤其荷里活製作的爆發期，也是默片/無聲電影（ silent film ）在 1929 年起被取替；但因為拍攝技術經歷了自 1894 年的變化，在 20 世紀的 20 年代也可以說是默片最高峰的時期，有不少經典的作品如差利 · 卓別靈（ Charles Chaplin ）的一系列作品，歐洲也不讓美國專美，1927 年德國表現主義的重要之作 —— 科幻電影《 大都會 》（ Metropolis ）也是一直廣為人所敬重及細味的電影鉅作。

說起德國，就自然想去柏林（ Berlin ），這一個歷史文化處處的歐洲城市，是吸引著不少對音樂及創意著迷的人的聖地。

在同一年也有一部挺有趣的德國無聲電影，那就是由 Walther Ruttmann 執導的《 Berlin: Symphony of a Great City 》，這部電影將作在 11 月於大館（ Tai Kwun ）舉行的「 柏林藝術節 」（ Projekt Berlin ）中上映。

你會說：「 這默片在 YouTube 也可以看到，有何特別？」特別之處在於，首先大家知道在 20 年代默片上映時，都會有現場的鋼琴師、風琴師甚至小型管弦樂團跟據樂譜或即興演奏；而今次的香港上映則有德國鋼琴手 Richard Siedhoff 和烏克蘭的 Mykyta Sierov 的雙簧管即場演奏，Richard 一向都有為 16mm 默片配上鋼琴音樂的經驗：

Mykyta Sierov 則是德國 acoustic fusion 樂隊 Bosque Magico 的成員，與結他手及鼓手 Ernesto Martinez 演出過多首小品：

柏林的「城市交響樂」系列今次也人會有「現代版」，2018 年由 Johannes Schaff 執導的《 Berlin: Symphony of Now 》則啟發自上述的電影，去重新呈現現代的柏林景色，再由樂隊 Âme 的 Frank Wiedemann 和電音人 Alex.Do 於放映時即場配上音樂，大家會隨著音樂感受到這一個經歷多次戰爭、政權交換的城市當中的活力和暗黑。

這兩套作品都會在 11 月於大館上映，有興趣的影迷樂迷藝術迷可以去找找資料看。

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