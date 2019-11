金像影后 Olivia Colman 翻唱 Portishead 名曲會係點？

有看過電影《 The Favourite 》的影迷,都會對戲中演英國女王安妮的 Olivia Colman 有深刻印象,她也因這次的演出贏得她生涯首座奧斯卡金像獎。她最近為了慈善,在錄音室一展歌喉,翻唱了英國著名 trip hop 樂隊 Portishead 的名曲《 Glory Box 》,更有 Ukulele 伴奏!這個配搭會有怎樣的另一番感覺?

再重溫一下 Olivia Colman 在《 The Favourite 》的演出

最近她為 BBC One’s Children in Need: Got It Covered 這個慈善基金出力,翻唱了英國著名 trip hop 樂隊 Portishead 的名曲《 Glory Box 》,更找來了在電視劇《 Fleabag 》Olivia 同劇女演員 Phoebe Waller-Bridge 即場彈奏 Ukulele 和伴唱,究竟聽起上來是怎樣的?去片:

再聽原曲,Olivia 都唱得不錯啊!

再說一下,彈 Ukulele 的 Phoebe Waller-Bridge,也是個「百足咁多爪」的電影人,又會監製電視劇又會演舞台劇,又是最新占士邦電影《 No Time to Die 》的編劇之一,更在《 Solo: A Star Wars Story 》中演 Lando 擁有的機械人 L3-37!大家可以看看當時她是怎樣拍攝和演釋這一個角色:

