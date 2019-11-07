坐上 jazz 的特快線 - 東京中央線 連繫台日音樂情

「Bass 手 Toru 桑、鼓手 Nori 桑。」東京中央線（ Tokyo Chuo-Line ）的吉他手大竹研，演出最後一首曲子之前，介紹身旁的兩位團員：早川徹（低音結他手）與福島紀明（爵士鼓）。 這次 CINEMA SESSIONS 的現場很特別，東京中央線不僅是來自日本、同時深耕台灣多年的金曲樂團，更邀請樂迷一起進錄音室同樂 ── 樂團獲第30屆金曲獎的感謝回饋活動。因此，我們看到的影片，是貨真價實的現場演出，完全是一鏡到底、一氣呵成，這相當考驗樂手的技術與經驗。

演出之餘，最新專輯《 Somewhere In The Middle 》裡《 Crowded Subway 》與《 When The Moon Is Over 》也同步錄製成為這次的 live session 作品。貝斯手早川徹表示，玉成戲院錄音室是會發生「神奇時刻」的地方，上一張專輯《 Lines & Stains 》就是在這裡錄製，那時就和Andy Baker 合作過，並形容 Andy 是位很幽默的人。

「以前比較少在這樣大的空間錄音，」大竹研說，這裡的氣氛很特別，跟 Andy Baker 合作也學到很多。

團員裡中文程度最好的大竹研，在演出前的訪問中，不時將 Toru 桑和 Nori 桑的對話幫忙翻成中文。三人都是認識很久的朋友、擁有爵士樂的背景，同時是台灣知名獨立樂團生祥樂隊的成員。但，跳脫主唱林生祥的歌聲、歌詞之後，他們的風格又會是如何呢？他用中文說：「東京中央線沒有唱歌，更自由。我們的風格很多元，不僅是爵士，也很喜歡搖滾樂。」

2013 年 7 月，團名來自橫貫東京市鐵路系統的東京中央線，首次在台北的 The Wall 演出。當時台上只有大竹研與早川徹，兩人帶來多首 jazz standards 與 blues。隔年，他們決定找一位熟悉的鼓手來搭擋，福島紀明加入之後，這條連結台日音樂文化的線路才正式成形，陸續開始錄製作品。

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今年，東京中央線以第 2 張專輯《 Lines & Stains 》拿下金曲獎「演奏類最佳專輯獎」，當時一同上台領獎的，還有參與專輯錄製的薩克斯風手謝明諺，他最近忙於個人專輯《上善若水》的黑膠版本發行。「他們算是資歷比我深的前輩，但因為文化、國籍不同的緣故，背景也不太一樣，是有點亦師亦友的感覺吧？」

「因為合作過專輯，他們所以在創作某些曲目的時候，是有保留薩克斯風這主奏樂器的發揮空間。因為爵士樂是很有彈性的，有時候，原本只是三重奏的曲目，他們覺得薩克斯風加進去也 OK 的話，我也會加入，」謝明諺在後來受訪時說。「相較起來，台灣比較少像這樣的樂團，他們的才華也更能被看見。」

那天，東京中央線帶來一個多小時的節目，沒有因為是免費活動而演出有所鬆懈，在攝影師的鏡頭前，他們展現職人精神，專注且默契十足。我們看到大竹研與早川徹如何運用身體、呼吸來帶動旋律，以及福島紀明看似悠閒，卻充滿變化又穩定的鼓技。

從現場樂迷的熱情掌聲與安可聲可知，東京中央線三位資深樂手的功力與金曲實力無庸置疑。 11 月 8 日，東京中央線與沖繩三線大師平安隆將於香港 Freespace 的「自由爵士音樂節」演出。

日期: 2019年11月8日 (星期五)

時間: 晚上八點

地點: 西九文化區自由空間留白 LIVEHOUSE

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