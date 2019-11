坐上 jazz 的特快線 - 東京中央線 連繫台日音樂情

「Bass 手 Toru 桑、鼓手 Nori 桑。」東京中央線( Tokyo Chuo-Line )的吉他手大竹研,演出最後一首曲子之前,介紹身旁的兩位團員:早川徹(低音結他手)與福島紀明(爵士鼓)。 這次 CINEMA SESSIONS 的現場很特別,東京中央線不僅是來自日本、同時深耕台灣多年的金曲樂團,更邀請樂迷一起進錄音室同樂 ── 樂團獲第30屆金曲獎的感謝回饋活動。因此,我們看到的影片,是貨真價實的現場演出,完全是一鏡到底、一氣呵成,這相當考驗樂手的技術與經驗。

演出之餘,最新專輯《 Somewhere In The Middle 》裡《 Crowded Subway 》與《 When The Moon Is Over 》也同步錄製成為這次的 live session 作品。貝斯手早川徹表示,玉成戲院錄音室是會發生「神奇時刻」的地方,上一張專輯《 Lines & Stains 》就是在這裡錄製,那時就和Andy Baker 合作過,並形容 Andy 是位很幽默的人。

「以前比較少在這樣大的空間錄音,」大竹研說,這裡的氣氛很特別,跟 Andy Baker 合作也學到很多。

團員裡中文程度最好的大竹研,在演出前的訪問中,不時將 Toru 桑和 Nori 桑的對話幫忙翻成中文。三人都是認識很久的朋友、擁有爵士樂的背景,同時是台灣知名獨立樂團生祥樂隊的成員。但,跳脫主唱林生祥的歌聲、歌詞之後,他們的風格又會是如何呢?他用中文說:「東京中央線沒有唱歌,更自由。我們的風格很多元,不僅是爵士,也很喜歡搖滾樂。」

2013 年 7 月,團名來自橫貫東京市鐵路系統的東京中央線,首次在台北的 The Wall 演出。當時台上只有大竹研與早川徹,兩人帶來多首 jazz standards 與 blues。隔年,他們決定找一位熟悉的鼓手來搭擋,福島紀明加入之後,這條連結台日音樂文化的線路才正式成形,陸續開始錄製作品。

+ 2

今年,東京中央線以第 2 張專輯《 Lines & Stains 》拿下金曲獎「演奏類最佳專輯獎」,當時一同上台領獎的,還有參與專輯錄製的薩克斯風手謝明諺,他最近忙於個人專輯《上善若水》的黑膠版本發行。「他們算是資歷比我深的前輩,但因為文化、國籍不同的緣故,背景也不太一樣,是有點亦師亦友的感覺吧?」

「因為合作過專輯,他們所以在創作某些曲目的時候,是有保留薩克斯風這主奏樂器的發揮空間。因為爵士樂是很有彈性的,有時候,原本只是三重奏的曲目,他們覺得薩克斯風加進去也 OK 的話,我也會加入,」謝明諺在後來受訪時說。「相較起來,台灣比較少像這樣的樂團,他們的才華也更能被看見。」

那天,東京中央線帶來一個多小時的節目,沒有因為是免費活動而演出有所鬆懈,在攝影師的鏡頭前,他們展現職人精神,專注且默契十足。我們看到大竹研與早川徹如何運用身體、呼吸來帶動旋律,以及福島紀明看似悠閒,卻充滿變化又穩定的鼓技。

從現場樂迷的熱情掌聲與安可聲可知,東京中央線三位資深樂手的功力與金曲實力無庸置疑。 11 月 8 日,東京中央線與沖繩三線大師平安隆將於香港 Freespace 的「自由爵士音樂節」演出。

日期: 2019年11月8日 (星期五)

時間: 晚上八點

地點: 西九文化區自由空間留白 LIVEHOUSE

Minimalism 所拉出的一些空間 - 13月終了的畫面與音樂

Chill 咪咪的輕風 - 台灣樂隊水源的「新浪漫風潮」

台灣 dreampop 樂團 The Fur. - 不斷成長不斷變化 We Can Dance

台灣電音樂製作人 XICO x Dizparity:有交流,作品才更「有機」

台灣數字搖滾樂團大象體操:現場錄音要一氣呵成才有更真實現場感

台灣抽搐搖滾樂隊厭世少年:記錄年少輕狂的性幻想

在廢棄電影院改造的錄音室 椅子樂團:可直接去彈 analog 的東西

台灣世紀末濫情歌樂團 I Mean Us : 現場錄音會錄到現場的生命力