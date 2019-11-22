Wham！的《 Last Christmas 》為「龍母」送上心深情？

有 George Michael 的英國組合 Wham！，他們的《 Last Christmas 》一曲播到這一刻都仍很多人百聽不厭，當中原來包括英國著名女演員 Emma Thompson！她和丈夫 Greg Wise 根據這首 1984 年的「聖誕歌」寫下了劇本，拍成了《 舊年聖誕好戀嚟 》（ Last Christmas ），有《權力遊戲》的「龍母」Emilia Clarke 當女主角，聽她的 British accent 也可以是樂事！

首先，都是要重溫一次《 Last Christmas 》，這一首歌其實就不是浪漫歌來，是訴說主角如何在「聖誕節交出心來」，對方卻將自己的心給了另一個人... 主角唯有將心又交給另一個更特別的人了（但很明顯他根本未能 move on ）。

那《 舊年聖誕好戀嚟 》是怎樣受歌曲啟發呢？這真要問 Emma Thompson，但肯定的是，這愛情小品和「心」有關啦，give you my heart 嘛！看 trailer 先：

電影劇情講述諸事不順的 Kate，經歷死過翻生，但卻仍處於人生樽頸位，降貴紆尊以一身綠色精靈打扮，於聖誕裝飾店替巴辣事頭婆打苦命工。某日，她在店外遇見筍盤暖男 Tom，二人由不相識到打破隔閡再情投意合；雖然一切未必是最好 timing，但心誠則靈，飄雪散落在人心之中...

金像級女演員 Emma Thompson，自《 BJ 單身日記：生得啦 BABY 》後再執筆寫劇本，與《凸務 MADAM 》（ SPY ）鬼才爆笑導演 Paul Feig 主理這聖誕愛情小品。除了 Emilia Clarke，Emma Thompson 也會在電影中亮相，還有楊紫瓊呢！12 月 5 日上映。

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