台灣熱寫生 - 下班的晚上只需要啤酒和《愛的膠囊》

「我們就是寫了一些單字，唸起來好聽，看起來好看的單字，拼拼湊湊，後來就決定『熱』跟『寫生』，這兩個詞拼在一起，」主唱兼吉他手曾立在解釋團名時說道。「這個團是我第一次從鼓手，轉換到主唱與詞曲創作的角色。」

熱寫生（ Heat Sketch ），團名可能聽來有些陌生，這是一支以吉他為基底、男女雙主唱，玩著民謠與另類的搖滾樂團，對於喜愛 90 年代風格的獨立樂迷而言，或許能從他們的音樂裡面，找出一些熟悉的共鳴。畢竟，他們在組成之前，各自都曾玩過一些樂團。

熱寫生，對，是隊名來的。

另一位同樣負責主唱兼吉他手的阮眯，她在大學聽比較多日本音樂，現在則較常聽 indie rock 與民謠，負責大部分的作曲。她與曾立累積了幾首創作之後，找了鼓手來來、貝斯手阿弘加入，於 2018 年 2 月正式組成熱寫生，開始出沒在各音樂節與 live house 演出，逐漸累積了一些樂迷。

最近，團員多了一位技術高超的吉他手小周，整體聽起來又更搖滾一些，豐富了音樂的厚度，問到為什麼會加入他們時，小周說，自己喜歡熱寫生的音樂，之前就被問過想不想加入，但當時實在分身乏術，到今年才正式答應，「因為我之前玩的樂團都比較直線、比較吵一點，對加入這樣的樂團也還在適應。我覺得可以在這裡發揮，或學到新的東西。」

雖然，團員們的經驗豐富，但這次是他們每個人首次以熱寫生的名字做 live session，算是考驗著彼此的默契與現場功力。貝斯手阿弘說，這是他第一次來玉成戲院錄音室，這裡的空間感很特別，之前沒去過空間這麼大、設施這麼多的錄音室。而愛聽黑人音樂的鼓手來來認為，這裡聲音很好，「我覺得這裡錄鼓的聲音很『肥』，顆粒很清楚、扎實。因為（空間）挑高的關係，我可以更用力打。」

此次，特地請了小號手合作其中一首歌《塔悠》，這首歌是熱寫生的第一首作品，呈現與 demo 截然不同的樣貌，這首歌詞寫到基隆河畔、塔悠路上的情境，給人一種若有不可名狀的感受，似乎是一個有河水、有著雨天，在一個很安靜，但其實藏著刺的氛圍中；另一首歌 《愛與膠囊》，速度偏快帶一點龐客味道，在他們現場演出中，常常排在最後一首歌出現。

「這首歌叫做《愛與膠囊》，可是跟愛沒有什麼關係，不一定是字面上的意思，」曾立說。「我通常不太會跟大家很明確說，歌在寫什麼，會希望大家各自解讀。」

+ 7 + 6 + 5

在YouTube上，可以看到有人在《愛與膠囊》的 CINEMA SESSIONS 版本底下留言：「下班的晚上只需要一罐啤酒跟這首歌。」這或許就是熱寫生風格的最佳形容，也是主唱曾立說的，希望大家對他們的作品各自解讀、直接感受。

熱寫生最近正在錄製專輯，預計今年底問世，偷偷透露專輯製作人的說法，這是一張集九零年代各類樂風之大成的作品。 「加入前，他們把錄好的 demo 給我聽，聽完覺得風貌變蠻多的。」小周笑說。「我也給朋友聽完，他說，這什麼熱寫生、簡直是熱掃描。」我們可能還無法想像這句話形容的狀態，但不妨提升對他們新專輯的期待。

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