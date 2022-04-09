泰國音樂｜潑水節喜氣歌單　GMMTV泰星推薦6首輕快泰國歌曲

撰文：VISION THAI看見泰國
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我們所熟知的泰國潑水節，正式名稱是宋干節，是當地的新年，在每年的4月13日至15日展開，因為期間有潑水慶祝活動而成為觀光客矚目的旅遊盛事。不過宋干節除了潑水，還有很多傳統儀式，例如浴佛、浴僧侶、獻水等，是一個泰國人一家團圓歡慶的節日。

這幾年受新冠肺炎疫情影響，當局宣布今(2022)年泰國宋干節仍舊禁止潑水，但傳統儀式仍可在做好防疫下舉行。如果想念泰國，想念熱鬧的節慶氛圍，小編特別整理了潑水節歌單，這6首輕快的泰國鄉村歌曲，可是由GMMTV公司旗下藝人推薦的喔，讓你在疫情下也能感受以往濃厚的節日氛圍！

《เต่างอย》：等我的青梅竹馬回心轉意

《เต่างอย》由泰國歌手與演員欽達拉·蓬叻 (Jintara Poonlarp)所演唱，歌曲大概講述的是神龜縣的女孩在等待青梅竹馬的男孩，希望神龜能夠顯靈，讓男孩能回心轉意，回到女孩身邊。

《บักแตงโม》：感受純樸的鄉村生活

《บักแตงโม》發行於2018年，由歌手Hun Naew演唱，歌曲大致講述了純樸的泰國鄉村生活，在對話中感受爸爸對兒子的希望與寄託。

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《ลาลาลอย》：想與你漂到外太空

《ลาลาลอย》同樣是發行於2018年的歌曲，由泰國創作型歌手The Toys（據說是Lisa最愛的泰國歌手？）演唱，講述了想與喜歡的女生在一起，與她一起漂到外太空的愛與浪漫。

《Too Much So Much Very Much》 ：泰國鳥叔神曲

《Too Much So Much Very Much》這首泰國神曲發行於2010年，由泰國國寶級歌手通猜·麥金泰（Thongchai McIntyre，小名Bird）演唱，講述深愛著一個人後經歷分手的痛苦過程，這首歌以洗腦的旋律火遍泰國的大街小巷，還引來無數後輩翻唱。

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《ห่อหมกฮวกไปฝากป้า》 ：濃濃的泰國鄉村風味

看到歌名《ห่อหมกฮวกไปฝากป้า》（給阿姨帶包燒蝌蚪）就感覺到了濃濃的泰國鄉村風味， 這首歌由ลำเพลิน วงศกร演唱，腦海裡再配合水槍大戰的畫面，潑水節氣氛到位了。

《ขอใจเธอแลกเบอร์โทร》：想與你交換電話號碼

《ขอใจเธอแลกเบอร์โทร》（用你的真心來換電話號碼）由歌手盈麗·西尊蓬(Yinglee Srijumpol)所演唱，講述與一見鍾情的女孩交換電話號碼的心理活動過程。

聽完上述歌曲，有感受到濃濃的泰國潑水節氛圍了嗎？

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【本文獲「VISION THAI 看見泰國」授權轉載。】

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