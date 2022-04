泰國音樂｜潑水節喜氣歌單　GMMTV泰星推薦6首輕快泰國歌曲

我們所熟知的泰國潑水節,正式名稱是宋干節,是當地的新年,在每年的4月13日至15日展開,因為期間有潑水慶祝活動而成為觀光客矚目的旅遊盛事。不過宋干節除了潑水,還有很多傳統儀式,例如浴佛、浴僧侶、獻水等,是一個泰國人一家團圓歡慶的節日。



這幾年受新冠肺炎疫情影響,當局宣布今(2022)年泰國宋干節仍舊禁止潑水,但傳統儀式仍可在做好防疫下舉行。如果想念泰國,想念熱鬧的節慶氛圍,小編特別整理了潑水節歌單,這6首輕快的泰國鄉村歌曲,可是由GMMTV公司旗下藝人推薦的喔,讓你在疫情下也能感受以往濃厚的節日氛圍!

《เต่างอย》:等我的青梅竹馬回心轉意

《เต่างอย》由泰國歌手與演員欽達拉·蓬叻 (Jintara Poonlarp)所演唱,歌曲大概講述的是神龜縣的女孩在等待青梅竹馬的男孩,希望神龜能夠顯靈,讓男孩能回心轉意,回到女孩身邊。

《บักแตงโม》:感受純樸的鄉村生活

《บักแตงโม》發行於2018年,由歌手Hun Naew演唱,歌曲大致講述了純樸的泰國鄉村生活,在對話中感受爸爸對兒子的希望與寄託。

《ลาลาลอย》:想與你漂到外太空

《ลาลาลอย》同樣是發行於2018年的歌曲,由泰國創作型歌手The Toys(據說是Lisa最愛的泰國歌手?)演唱,講述了想與喜歡的女生在一起,與她一起漂到外太空的愛與浪漫。

《Too Much So Much Very Much》 :泰國鳥叔神曲

《Too Much So Much Very Much》這首泰國神曲發行於2010年,由泰國國寶級歌手通猜·麥金泰(Thongchai McIntyre,小名Bird)演唱,講述深愛著一個人後經歷分手的痛苦過程,這首歌以洗腦的旋律火遍泰國的大街小巷,還引來無數後輩翻唱。

《ห่อหมกฮวกไปฝากป้า》 :濃濃的泰國鄉村風味

看到歌名《ห่อหมกฮวกไปฝากป้า》(給阿姨帶包燒蝌蚪)就感覺到了濃濃的泰國鄉村風味, 這首歌由ลำเพลิน วงศกร演唱,腦海裡再配合水槍大戰的畫面,潑水節氣氛到位了。

《ขอใจเธอแลกเบอร์โทร》:想與你交換電話號碼

《ขอใจเธอแลกเบอร์โทร》(用你的真心來換電話號碼)由歌手盈麗·西尊蓬(Yinglee Srijumpol)所演唱,講述與一見鍾情的女孩交換電話號碼的心理活動過程。

聽完上述歌曲,有感受到濃濃的泰國潑水節氛圍了嗎?

