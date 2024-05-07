天文台五年接獲71宗UFO報告 盤點6個地區去年有UFO蹤影
撰文：潘耀昇
出版：更新：
天文台過去5年接獲71宗目擊不明飛行物體（UFO）的報告，單計去年有7宗，包括在東區、觀塘區、九龍城區、西貢區、荃灣區和離島區等。
5年接獲71宗UFO報告 沙田、離島最多
天文台回覆社福界立法會議員狄志遠的立法會特別財委會書面提問，提到2019年至2023年共接獲71宗UFO報告，每年分別有7宗至22宗不等，最多的是2022年有22宗。地區分布方面，沙田區和離島區各有8宗，屬全港最多，離島是唯一連續5年都接獲UFO報告的地區，其次屯門區有6宗。
晚上10時至12時目擊UFO報告最多
UFO出現時間方面，市民在晚上10時至11時59分目擊UFO的報告最多，過去5年累計12宗，其次是凌晨4時至5時59分、傍晚6時至7時59分，各有10宗。
美國防部公布目擊UFO調查報告 指無證據發現外星人UFO迷寶藏！美國悄悄發布UAP證據：戰機無法擺脫「神秘球體」騷擾UFO？成都驚現「飛龍在天」 詭異發光體空中盤旋 多人現場目擊濟南6天出現3次不明飛行物！專家：可認定為UFO 將開展模擬實驗UFO又關中國事？NASA前高官：「不明飛行物體」可能來自當地美國會UFO聽證會 前情報官指華府長期瞞證 持有非人類機師遺骸美前軍官：美國收集UFO零件研發軍備數十年 獲取不對等國防優勢