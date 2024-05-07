天文台五年接獲71宗UFO報告　盤點6個地區去年有UFO蹤影

天文台過去5年接獲71宗目擊不明飛行物體（UFO）的報告，單計去年有7宗，包括在東區、觀塘區、九龍城區、西貢區、荃灣區和離島區等。



5年接獲71宗UFO報告 沙田、離島最多

天文台回覆社福界立法會議員狄志遠的立法會特別財委會書面提問，提到2019年至2023年共接獲71宗UFO報告，每年分別有7宗至22宗不等，最多的是2022年有22宗。地區分布方面，沙田區和離島區各有8宗，屬全港最多，離島是唯一連續5年都接獲UFO報告的地區，其次屯門區有6宗。

晚上10時至12時目擊UFO報告最多

UFO出現時間方面，市民在晚上10時至11時59分目擊UFO的報告最多，過去5年累計12宗，其次是凌晨4時至5時59分、傍晚6時至7時59分，各有10宗。