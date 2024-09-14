舒適堡結業｜醞釀四分一世紀設冷靜期　香港仍在「冷靜」中？

舒適堡突告結業，再次令社會關注訂立冷靜期保障消費者。早在上世紀九十年代末，本港已有冷靜期立法的相關討論，期間每每因業界強烈反彈不了了之，至今仍近乎原地踏步，作為國際都會的香港為何在竟落後於很多國家或地區、何以需如此長「冷靜」期去討論訂立冷靜期來保障消費者權益？



有了解本港長期以來醞釀設冷靜種種轉折的資深政界人士分析指，與昔日政府堅持「小政府、大市場」理念不無關係。最近一次提出設冷靜期為2019年，最終也因行業間未有共識，再加上反修例風波和議會拉布、復有疫情來襲陷入停擺；復常後又遇上經濟下行，令政府有所顧慮。不過，他相信本屆政府處事方式已改變，加上早有上次諮詢結果作舖墊，相信當局會有所回應。



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現時，英美、澳洲、內地和新加坡對指定行業或服務，均有設立冷靜期以保障消費者，由三個工作日至十四天不等。

而本港早在九十年代末至2000年代初，社會上也有冷靜期立法的相關討論，因當時地產、保險等行業時有出現不良銷售手法，往後數年，關於美容、健身、電訊、時光共享旅遊服務等投訴也開始增多。不過當時只能靠消費者委員會與個別業界達成協議，當局鼓勵業界自律規管，往往成效不彰。

消委會兩度提出研究訂立冷靜期

消委會於2008年發表報告，建議制訂綜合法例，管制及打擊不良營商手法。2010年5月，政府向立法會提交文件，建議修訂《商品說明條例》，打擊不良營商手法，期間提到強制冷靜期是未來其中一個修例方向，並向公眾諮詢。

諮詢報告於2011年初出爐，當時的商務及經濟發展局在報告內「建議貨品及／或服務提供的消費合約如有效期不少於六個月，則須包括七天冷靜期條款」，即行業不限，以合約期為限。不過該建議後來遭到商界強烈反彈，商會紛紛表示法例會導致成本增加、結業風潮云云，最終2012年2月刊憲的法案，抽起冷靜期的建議。

消委會再於2018年4月發表冷靜期研究報告，建議涵蓋500元以上及6個月以上合約，適用範圍包括美容、健身、時光共享、遙距及非應邀合約。這繼續引來業界反彈，不滿「被標籤為奸商」、冷靜期會引來「顧客玩嘢」云云。

商務及經濟發展局於2019年1月，推出針對美容及健身業的法定冷靜期諮詢。（資料圖片）

政府建議遭質疑自製漏洞

經過近二十年反覆討論，政府終在2019年1月推出立法訂立冷靜期諮詢，內容只包含美容及健身兩個行業。政府建議的細節被批軟弱無力，例如預繳3,000元或以上的合約才在規管範圍，金額被指門檻過高，亦給予空間不良商人分拆合約規避的空間；另外諮詢文件建議，美容範疇當中只提供美甲、按摩、改善脫髮的服務，及沒有設置運動器械的場所的健身服務都可獲得豁免，規管範圍收窄，隨時自製漏洞。

多個美容業商會聯合組成的「美容業冷靜期立法關注組」指，逾九成美容業界人士反對強制性冷靜期立法。（張美華攝）

同年5月初，美容業界舉行「訴苦大會」，表示逾九成業界人士反對冷靜期立法，甚至有半數表示不排除選擇結業應對。

稍後，本港爆發反修例風波，立法會拉布，然後疫情來襲，期間又經歷立法會和政府換屆，立法之議再束之高閣。現任商務及經濟發展局局長丘應樺去年11月回應身兼行會成員的立法會議員陳健波書面質詢時指，政府留意到社會關注涉及預繳式消費的不良營商手法，但稱2019年諮詢後不久，「社會環境、經濟情況和消費氣氛都產生了急劇變化」，香港剛於2023年開始復常，企業尤其是中小企業營運仍面對不少挑戰，政府會繼續因應經濟環境、投訴及執法等數字，小心檢視有關建議，再決定未來路向。

丘應樺曾指香港剛於今年（2023年）開始復常，企業尤其是中小企業營運仍面對不少挑戰，政府會小心檢視訂立冷靜期。（資料圖片/廖雁雄攝）

舒適堡結業後，商經局堅持立場。有資深政界人士分析，政府慣常的處事方式是要萬事齊備，才會向外作出公布，本屆政府處理問題方式已與昔日不同；加上舒適堡事件似正越鬧越大，現屆政府又有2019年諮詢結果作基礎，相信當局會對訂立冷靜期有所回應。不過，他坦言由於有劏房等更迫切問題要處理，估計最快明年方有眉目。

至於為何耗時近四分一世紀，本港還在「冷靜」中？他認為過去廿多年裡，商界的強大反對聲音的其中一個原因，還有是過去政府奉行「小政府、大市場」總期望業界透過自律、自我規管了事。及至2019年終於就立法進行諮詢，當時其實社會上也沒有共識，卻又被反修例風波、議會拉布殺個措手不及。

之後，再有疫情來襲及復常後的經濟反彈不似預期，他指確實加深業界憂慮訂立冷靜期可能對經營情況「落井下石」，驅使當局再三思。他認同設冷靜期有助應對不良銷售手法，因消費者有權「翻盤」，威迫利誘的手法將徒勞無功。

不過，選委界議員江玉歡直指單靠訂立冷靜期無補於是，認為如要立法要更到位，建議參考外國做法，借今次契機推規管預繳式消費法案，要求預繳式消費公司設立信託戶口，條件包括合約期不得長於公司物業租期等，萬一有公司「出事」，客戶存放信託戶口的款項也不至於遭挪用。

郭偉強有協助舒適堡員工作追討。（夏家朗攝)

有協助舒適堡員工的工聯會議員郭偉強也認同，問題核心在於規管預繳式消費。他指，冷靜期主要應對不良手法營銷手法，例如過去曾出現的禁錮、脅迫，但今次舒適堡事件中，很多客戶早過了冷靜期，認為問題在於預繳式消費的規管，包括年期、次數、金額、企業是否有能力履行服務等。不過，他也指出，預繳式消費給予商界靈活周轉的便利，有時也關乎預繳式消費附帶的「優惠」讓消費者得益，當中如何拿捏平衡也值得深思。

同屬工聯會的鄧家彪則認為，復常近2年，政府仍未提交訂立冷靜期的條例草案因，可能與政府現時聚焦產業提升等議題，但社會非常關注今次舒適煲堡事件，相信局長（商經局局長邱應樺「喺櫃桶拎份草案上立法會可贏得掌聲」。他近日已去信經濟事務委員會和人力事務委員會，請求召開聯席會議討論舒適堡全線結業事宜。

接獲多名苦主求助的民建聯議員梁熙指，2019年時阻力是有商戶擔心冷靜期會被濫用，即客人先以優惠的套票價錢體驗，之後冷靜期內申請退款，加上議會出現拉布，根本不可能處理任何條例草案，立法會換屆後，一切要重新來過。他認為，立法要全方位考慮，舒適堡事件只是幾日之間的事情，相信政府內部仍在討論如何應對。