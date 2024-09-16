陳智思：西九爭取商業贊助建新展廳　惟博物館不應視作賺錢機器

西九管理局副主席陳智思指，削減成本措施已對西九文化區造成不同影響，情況棘手，將爭取商業贊助，建造新展廳。他指，西九早前獲政府有條件批准出售住宅項目，但賣樓收入數年後才有，西九仍需資金應付即時運作需要。不過，他強調博物館不應被視作賺錢機器，不應「以賺錢論英雄」。



陳智思指博物館營運不能「以賺錢論英雄」（資料圖片）

陳智思接受《信報》訪問時指，西九數年前開始凍薪，導致員工流失率高，處理租用場地的人手亦不足，拖慢程序。陳智思指，西九文化區不能單靠公帑支持運作，相信納稅人亦不希望承擔西九所有開支，建議邀請商界冠名贊助建造新展廳。

至於西九管理局早前獲政府有條件批准出售住宅項目，以應付10年營運支出，陳智思指賣樓收益要在數年後才有，西九仍然需要資金應付即時運作需要。

行政長官會同行政會議於7月中批准有條件地放寬2016年批准的西九文化區「加強財務安排」，解除西九第2區住宅發展項目「只能以建造、營運及移交模式發展」的限制，允許出售該區的住宅發展項目，現有西九發展圖則已准許的170 280平方米住宅總樓面面積維持不變。

西九文化區第2區擬出售的住宅發展用地，圖為主要設施規劃圖。（立法會文件）

政府預計上述放寬將使管理局可繼續其運作約10年。西九文化區管理局須嚴格遵守政府制定的多項財務紀律關鍵績效指標，包括每三年的營運赤字上限以及員工成本佔每年總營運開支的比例上限；就新發展項目而言，管理局須向政府證明並令其信納任何新建議的成本預算合理，方可獲批作已承擔項目。管理局須就每項涉及住宅的發展項目提交招標時間表，供發展局同意，並就這些項目的住宅部分的底價釐定機制和批出標書建議，徵詢發展局的意見。

西九文化區。(倪清江攝）

陳指，港人傳統思維認為事情要有回報才去做，但博物館是讓公眾認識文化藝術的平台，不應被視作賺錢機器，而藝術文化有助提升城市質素，回報難以量化，認為不應「以賺錢論英雄」。

陳智思指，現時M+博物館成本收回率逾40%，直逼全球最高的50%水平；M+遊客與本地客比例約為7成及3成。

西九文化區管理局董事局主席唐英年在政府公布批准賣樓的記者會上則稱，該局日後不須採取更「嚴厲措施」控制成本，例如在指定日關閉博物館等，但會全面考慮收費模式，包括提升門票價格，及出租M+大型屏幕作文藝用途等。