國慶75周年｜國慶前夕　破紀錄2,099架無人機維港上空展示國旗

國慶七十五周年，特區政府早前已宣布會有四百多項慶祝活動。政務司司長陳國基今日（27日）表示，國慶前一天，即9月30日晚上8時半，會在西九文化區東草坪舉行別開生面的「新生代千人合唱賀國慶」活動。除了1,000名中學生會在現場演唱多首愛國歌曲外，破記錄的2,099架無人機將會在維港上空展示國旗、國徽等圖案，無人機數量是結合國慶七十五周年的「75」，及今年二零二四年的「2024」，意義非凡。



2,099架無人機將會國慶前夕在維港上空表演（陳國基FB）

2,099架無人機將會在維港上空展示國旗、區旗（陳國基FB）

1,000名中學生將在國慶前夕在西九演唱多首愛國歌曲

當晚匯演包括「站起來」、「富起來」、「强起來」三個主題，多間電視台會全程直播。他深信不論是當日在現場觀看的群眾，還是在電視機前收看直播的市民，必定能充分感受到國家過去75年輝煌的成就。

他希望到時天公造美，表演順利舉行，與民同樂，亦在此祝願祖國繁榮昌盛、國泰民安！

「新生代千人合唱賀國慶」詳情

日期：9月30日

時間：晚上8時30分

地點：西九文化區

9月17日，陳國基（中）率領多名官員介紹十一國慶活動和各項優惠詳情。（梁鵬威攝）

政府在上周二（17日）宣布將有四百多項活動賀七十五周年國慶，當中包括半價睇戲、市民十月一日可免費乘搭全線載客電車和多條渡輪航線，用八達通乘搭港鐵、輕鐵及港鐵巴士可享車費七五折優惠。小童用八達通可免費乘搭九巴、龍運巴士及新大嶼山巴士的指定日間巴士路線，亦可以電子支付方式免費乘搭城巴的指定日間巴士路線。康樂及文化事務署轄下多項收費康樂設施及所有博物館展覽，以及漁農自然護理署轄下的香港濕地公園會於十月一日免費開放。西九文化區管理局、香港海洋公園、昂坪360、山頂纜車有限公司等機構亦會提供不同優惠。