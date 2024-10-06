高才通來港搵工難？何啟明：最經典有石油業專才來港...奉勸一事

「高端人才通行證計劃」推出近兩年，勞工及福利局副局長何啟明表示，計劃為香港經濟帶來動力，相當於本地生產總值逾1%。對於有專才反映來港後失業，何啟明說香港不是所有產業也有發展，「最經典有個係從事石油行業嘅專才嚟到香港，真係好專喎，但香港有冇一個石油行業嘅產業畀佢？我斷估就無啦，所以呢個係雙向適應嘅問題」，奉勸專才適應本地文化，甚至轉行，舉例2030年前香港會有10萬個創科相關研究職位。



勞工及福利局副局長何啟明接受新城電台節目錄音訪問。（新城廣播Facebook片段截圖）

香港高才通人才服務協會和教聯會今年八月曾發布問卷調查，指有21.6%透過人才計劃來港的人士未有工作。而根據勞福局數據，有接近80%人才已經在港就業，當中68%人收入超過5萬元，32%人收入超過10萬元，15%人收入更超過20萬元，遠高於全港家庭收入中位數的3萬元。

勞工及福利局副局長何啟明說大概10%優才或者專才來港後從事金融，8%至10%人從事創科。（新城廣播Facebook片段截圖）

何啟明接受電台訪問時說，香港主要是四大支柱傳統產業，即金融服務、旅遊、貿易及物流和專業及工商業支援服務，分析顯示大概10%優才或者專才來港後從事金融，8%至10%人從事創科。

香港唔係一個所有產業都有嘅城市嚟，我哋聽到個最經典嘅例子係有個係從事石油行業嘅專才嚟到香港，真係好專喎，但香港有冇一個石油行業嘅產業畀佢？我斷估就無啦，或者唔大囉，所以呢個係雙向適應嘅問題。 勞工及福利局副局長何啟明

何啟明說，特區政府希望新產業投入發展，所以創科局發表《香港創新科技發展藍圖》，希望2030年前至少有10萬個創科相關的研究職位，「但第一要時間啦，第二係咪啱佢呢，係兩睇嘅，高才或者專才嚟到香港係要適應本地文化，無論佢係語言上嘅，工作職場上，哪怕行業上都要調整適應。」

勞工及福利局副局長何啟明說未有計劃提供很多津貼予海外人才。（新城廣播Facebook片段截圖）

何啟明重申政府歡迎更多人才來港，希望透過市場機制留著人才，「有老闆承認佢才能，願意畀錢去請佢，呢個先係行之有效嘅機制將更多人才留喺香港」，未有計劃提供很多津貼予海外人才，畢竟本地已有很多人才。

勞工及福利局副局長何啟明說本港會較多著墨吸納「八大中心」人才。（新城廣播Facebook片段截圖）

被問到人才申請來港時港府會否篩選，何啟明說高才通計劃是因應香港想吸納的人才而開設，舉例酒店業，同時考慮「十四五」規劃中提到香港發展「八大中心」，而較多著墨吸納相應人才，即是國際金融中心、國際創新科技中心、中外文化藝術交流中心、國際貿易中心、國際航運中心、國際航空樞紐、亞太區國際法律及爭議解決服務中心，以及區域知識產權貿易中心。

10月18日就業展。(盧翊銘攝)

為紓緩本港勞動力不足，政府推出再就業津貼，全職上班半年可獲最高一萬元津貼，上班一年則獲兩萬元津貼，全職或兼職均可申請，鼓勵年長人士或婦女再就業。何啟明坦言津貼出乎意料地受歡迎，原本預計3,000至6,000人申請，截至目前已有15,000人申請。

北角一名患思覺失調的男子襲擊妻母後被警員擊斃。(李家傑攝)

對於北角開槍案，一名患思覺失調的男子襲擊妻母後被警員擊斃，何啟明表示這宗個案是當局已知的精神病患者，後續處理交由相關同事跟進，但他說去年發生鑽石山荷里活廣場斬人案後，醫衞局已設有機制協助已知的精神病患者在社區康復。

至於未必知道的個案，例如小朋友個案，當局已透過學校、 社工及醫療系統三層機制去協助他們，「 當然呢個都未必足夠，始終個量比較大，我哋要睇下點樣再喺社區裡面做得多一啲，畀多啲支援佢哋，都唔只特區政府做得晒，應該大家一齊去做」，他坦言香港人太緊張，趁周日要放鬆心情，「日日都咁緊繃始終會斷條線有一日」。