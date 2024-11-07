立法會通過完善房屋階梯議案　陳健波倡延長按揭年期緩供樓負擔

立法會今日（7日）通過無約束力議員議案，要求政府進一步完善房屋階梯。行會成員、保險界立法會議員陳健波指出，本港樓價與收入中位數比率雖有下跌，但香港仍是全球最難負擔置業的城市，建議銀行按揭可視乎樓宇質素，把還款期延長五至十年，以減輕市民的供樓負擔。



多名議員希望政府設立青年儲蓄置業計劃，房屋局局長何永賢稱政府對此持開放態度，會認真研究，並開列出三個考慮要點。



陳健波倡銀行延長按揭年期，助市民減輕供樓負擔。（資料圖片）

陳健波指樓價雖回落，但仍屬市民難負擔的水平（立法會直播截圖）

陳健波倡可視乎樓宇質素延長按揭年期

陳健波指，有報告顯示香港樓價和收入中位數比率最新為16.7倍，雖然較高峰期已大幅改善，但仍是全球最難負擔的城市。因此，建議銀行考慮延長按揭供款年期，減少供樓人士負擔。他表示，大部分銀行以「70減樓齡」計算可批出按揭年期，本港不少樓齡達40至50年的大廈，保養情況理想，認為可考慮按樓宇質素，延長貸款年期多5至10年，相信可激活私樓市場。

陳沛良也指，由於工資增長幅度追不上樓價升幅，「上車」對不少市民仍然是遙不可及（資料圖片）

陳沛良促政府以靈活原則檢視房屋策略

選委界議員陳沛良也指，雖然近兩年樓價從高位回落，但因工資增長幅度追不上樓價升幅，「上車」對不少市民而言仍是遙不可及。過去20年本港新建成房屋單位供應中，私人住宅同公屋分別佔超過四成，資助出售房屋只佔一成，故有部分人甚至寧願減少收入輪候公屋「躺平」，對個人發展以及社會並非健康現象。

他又指，新一代觀念有變不想當「樓奴」，加上經濟前景不明朗，認為當局在房屋需求及供應上，切實以「靈活變通」的原則，持續檢視房屋策略。

陳振英指，香港土地短缺和利用率低是房屋問題的根源。（資料圖片）

土地短缺是房屋問題根源 要有充足土地儲備才有主導權

金融界陳振英認為，香港土地短缺和利用率低是房屋問題的根源，認為政府覓地建屋應持續採取多管齊下方式進行，又認為造地要有「前瞻性考量」，不止滿足長策訂定的總單位數量，還應進一步考慮提升全港市民的人均居住面積。

建築、測量、都市規劃及園境界謝偉銓表示，部分人認為市況不好，庫房財政緊絀，應減慢建屋，甚至暫停造地。他指雖然推展個別大型基建和發展計劃方面應因時制宜，但政府同時要汲取教訓，勿因一時財赤和經濟不景，暫停或大幅減慢土地開發工作，強調當政府擁有充足土地儲備時，才能有主導權，令房地產市場得以健康發展。

民建聯九龍東議員顏汶羽表示，建議政府可以考慮青年宿舍收取市價六成租金後，將其中一部分為青年人儲起來，在退租時一次過發還，用這個方法幫青年人儲蓄置業的首期及資本。

工聯會鄧家彪認為，取締劣質劏房應以兒童利益為先，建議要求業主需申報有小童的租客資料，以便當局能提供過渡性房屋和其他相應的社會服務資訊。

何永賢稱對青年儲蓄置業計劃的建議持開放態度。（梁鵬威攝）

何永賢：對青年儲蓄置業計劃建議持開放態度

房屋局局長何永賢回應稱，政府對青年儲蓄置業計劃的建議持開放態度，會認真研究，例如在相對現在私人市場的投資選擇，包括債券、基金等，儲蓄計劃涉及的金額有多少？如何設計才有吸引力？如何令計劃切實可行？政府亦需考慮相關建議，例如有關儲蓄是否只能用作購買指定某類樓宇，或某一年期落成的樓宇等細節。

本港不少劏房戶居於不適切居所。（社協提供）

至於作為逐步取締劣質劏房的「簡樸房」概念，何永賢強調並非只是將劏房簡單改名，而是要定立標準、設置登記制度、有專業人士認證才可稱為「簡樸房」。她強調，政府會以務實和以民為本宗旨，有序取締劣質劏房，會協助受影響而不合資格申請公屋的劏房住戶，在私人市場尋找租盤，包括未來的簡樸房，同時調配其他房屋資源，例如過渡性房屋、臨時收容中心和中轉房屋等，安置劏房戶。