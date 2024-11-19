談造地被李家超以「利益藩籬」論回應 梁振英：有機會再回應
撰文：何夏怡
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「明日大嶼」交椅洲人工島及北部都會區是本港未來兩大造地計劃。全國政協副主席、前行政長官梁振英近期三度評論造地，提醒要避免供過於求。行政長官李家超隔空回應時強調政府須掌握土地主導權，「落入利益藩籬控制不符市民和香港利益」。
梁振英今天（19日）出席共享基金會活動時，被問到如何看自己的土地觀點與「利益藩籬」扯上關係，以及坊間有人認為他好像向發展商示好，他稱「有機會再回應」。
梁振英上月撰文：慎防土地供過於求
梁振英上月24日在Facebook撰文指，如果土地供過於求，樓價大跌，就會衍生負資產、金融和政府財政問題，強調政府要量化需要，開發新區要有預算。他預料新界東北可能是香港最後一個政府有錢賺的開發區，以後每一個新區都入不敷支，要政府補貼。
建城造地是科學和專業的，不能拍腦袋，矯枉過正的後果會很嚴重。
李家超隔空回應：土地主導權被「利益藩籬控制」不符利益
事隔5日，李家超出席行政會議前被問到梁振英的觀點時，強調房屋市場要健康發展，土地供應主導權必須掌握在政府手中，故必須顧及香港整體利益，特別是市民在土地房屋必須照顧的利益。
如果不這樣做，土地主導權就變相在利益藩籬的控制中，這是不符合市民利益、不符合本港利益。
梁振英再談土地開發 提出煲糖水論
李家超回應後翌日（10月30日），梁振英再度在Facebook談土地供應，指土地和房屋供應如果是愈多愈好，而且不計成本，「是不是應該在地圖上再劃多幾個填海區？」他又以煲糖水為比喻。
煲糖水一定要放糖，但糖是不是越多越好？越早買越好？一家人經常煲糖水，廚房要儲十斤糖嗎？這也是量和時間的拿揑問題。
事隔兩日（11月1日），梁振英近期第三度談土地供應，提醒開發土地要拿揑得很準繩，並全面思慮。
地圖上劃的圈圈線線不是免費的，終有一天，我們還是要面對財政收支問題。由儉轉奢易，由奢轉儉難。有盈餘的年頭，大家要政府派錢花錢；連續幾年赤字，要像英國一樣，大幅加稅嗎？
首次被問「利益藩籬」論 梁振英：有機會再回應
梁振英今天（19日）出席共享基金會六周年成果分享記者會時，被問到李家超早前隔空回應其土地供應的觀點，會否覺得是他與利益藩籬扯上關係，以及如何回應坊間有人覺得他對土地供應的看法好像向發展商示好，梁振英未有正面回應：「今日只講基金會，其他事情有機會再回應」。
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