【醫療券】陳肇始：檢討結果反應正面　歡迎市民投訴不尋常個案

長者醫療券已推行10年，政府早前完成檢討醫療券使用成效，發現視光師申報金額「不成比例地多」，提出對視光師服務收費設限，每兩年最多只可扣2,000元醫療券。 食物及衛生局局長陳肇始今（16日）在一個電台節目表示，檢討結果的反應普遍正面，又指不會為檢討醫療券金額上限設時限。至於有意見表示在中醫同樣出現濫用醫療券的情況，她表示，中醫申報金額「不成比例地多」的宗數比其他類別少，會保持監察，目前不會為中醫收費設上限。

陳肇始認為限制視光師服務收費每兩年最多只可扣2,000元醫療券是合適的。（資料圖片／羅君豪攝）

陳肇始在港台節目《星期六問責》表示，原定對限制視光師服務就每宗個案每兩年收費1,000元，在聆聽視光師、市民等意見後，改為每兩年最多只可扣2,000元醫療券，指市民普遍認為政府做法合適。

至於醫療券的金額上限何時會進行檢討，陳肇始表示不需要為檢討設時限，會恆常檢討，認為應根據在新措施推出後所得數據才有足夠的說服力。她又指衞生署一直以來有為醫療券推行優化的措施，例如提高醫療券累積金額的上限至8,000元。對於醫療券的用途的演化，會視乎醫療券的使用數據及長者的意見。

有意見表示，中醫同樣出現沒有診症，或以醫療券購買貴價藥材海味的情況，陳肇始表示，衞生署對於醫療服務的提供者有加強監管，以及給予指引，「他們應該知道可以做甚麼，不可以做甚麼」，如有不尋常的問題，歡迎市民投訴，衞生署亦會主動調查金額不尋常的個案。

陳肇始：中醫方面的投訴並非不尋常

電台主持人其後追問，指在2015年到2018年間，中醫申報醫療券金額由1億多元升至達5億多元，而視光師申報醫療券金額則由3,000多萬升至7億多元，被問及中醫申報金額是否同屬不尋常，陳肇始表示，使用長者醫療券的長者數目一直提升，因此有關金額有提升屬正常，而申報金額達4000元以上的個案，佔中醫整體個案的6.9%，比起視光服務的75.6%少。至於會否為中醫設上限，陳肇始表示，中醫方面的投訴並非不尋常，申報金額「不成比例地多」的宗數比其他類別少，因此目前保持監察就足夠。

陳肇始又指，政府的現時目標是加強基層醫療健康，希望長者集中運用醫療券用在慢性病的管理及預防方面，例如做身體檢查，而非在某一類服務，未來會加強對長者的宣傳及教育不足。

陳肇始：醫管局大會已有員工代表 實際僅有醫管局行政總裁梁栢賢

另外，對於公營醫療系統醫護人員壓力大問題，有工會認為應允許前線醫生加入醫管局大會，參與政策決策或監察。陳肇始表示，現有機制下有委員是員工代表，醫管局大會如有空缺，會考慮讓哪些人士加入。不過，翻查醫管局網站，包括主席在內，大會現有28名成員，分別是24名非公務員、3名為公務員及1名為主要行政人員，即是醫管局行政總裁梁栢賢。除該行政人員外，其他成員均沒有因成員的身份而領取任何薪酬。 換言之，醫管局大會中，僅有一名成員是醫管局員工。

對於有意見指應讓立法會議員加入醫管局大會，陳肇始表示，現時有醫管局有不同渠道與立法會議員交流，例如衞生事務委員會，在特定議題亦會派遣代表出席立法會。