傳政府擬速戰速決　周五提前審明日大嶼前期研究撥款　抽走4議程

特首林鄭月娥明日（25日）將會發表新一份《施政報告》，「明日大嶼」料成重頭戲。涉款約5.5億元的「明日大嶼」前期研究撥款，原定排在周五財委會議程第5項，不過晚上傳出消息，政府擬「速戰速決」，計劃將頭4項涉及人事「開位」的撥款申請抽起，「讓路」予明日大嶼前期研究撥款項目，預料經過幾次會議後便「火速」表決通過。

造價達6200億元的「明日大嶼」計劃一直備受爭議，計劃的前期研究撥款涉約5.5億元，項目在去年5月原已獲立法會工務小組通過，及後提交財委會審議，但在原定今年完結的財委會會議上，最終仍趕不及通過有關撥款，本已告「胎死腹中」。然而，由於現屆立法會延任一年，「明日大嶼」前期研究撥款項目瞬即「重生」，政府近日積極為前期研究撥款「開路」，趕及年尾通過。

有政界消息透露，政府為了令「明日大嶼」計劃前期研究撥款盡快通過，決定「快刀斬亂麻」，將周五財委會頭4項涉及「開位」的項目抽起，直接進入第5項議程，即討論明日大嶼前期研究撥款。

財委會主席陳健波日前接受傳媒訪問時表示，民主派議員總辭後，財委會日後審議速度一定比以往快，他稱並非所有現任議員都贊成「明日大嶼」前期研究撥款，強調會預留充足時間予議員討論，預料最快兩、三次會議即可處理完畢，有望年底前表決。政府現在突然抽起排在前頭的撥款項目，直接「跳進」審議明日大嶼前期研究撥款，可謂令人意外。

本周五財委會頭四項議程，本全為人事編制相關項目，包括建議機電工程署開設2個常額職位、運輸及房屋局的1個首長級丙級政務官編外職位轉為常額職位；把土木工程拓展署的3個總工程師職位和規劃署的1個總城市規劃師職位編外職位轉為常額職位、開設2 個編外職位以及政府產業署的1個首長級丙級政務官職位、在政府產業署開設1 個總產業測量師／首席物業估價測量師常額職位；在環境保護署開設9個首長級職位。

政府近期已先後6次臨時抽起人事「開位」的撥款申請。消息指，建制派對政府「開位」有意見，政府不想再耗時間，索性將之抽起，直接審議明日大嶼前期研究撥款，以免夜長夢多。

消息指，在建制派主導下，該撥款項目幾乎肯定可獲通過，故毋須急於在周五即日表決，「會跟返正常程序做，最緊要開始咗審議程序」，很可能在兩、三次會議後表決通過。

陳茂波：為長遠發展 「明日大嶼」前期研究按計劃進行

財政司司長陳茂波早前強調，在經濟衰退時，政府若然能採取逆周期措施，對支撐經濟非常重要，而「明日大嶼」前期研究開支僅數億元，政府認為即使面對嚴峻財政狀況，基於社會長遠好處，重要基建仍會按計劃進行，可見政府即使面對社會爭議，仍非常有決心按計劃「去馬」；財委會主席陳健波年前曾指，在立法會修改議事規則後，即使是具爭議項目，最多花10個小時便可完成審議。