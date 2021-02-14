網傳野生捕獲「林鄭」　相似度9成？3點判斷是否本尊「微服出巡」

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-02-14 18:54

正值新春，有市民疑似在餐廳「野生捕獲」特首林鄭月娥。Facebook專頁「食住花生等睇戲」今（14日）上載了一張相片，當中一名與林鄭月娥髮型和衣著相似度達9成的婦女，正坐在餐廳內使用電話。該專頁並稱：「堂食見到佢，應該點做⋯？」，令人不禁聯想相中人是否林鄭月娥本人「微服出巡」? 其實，只要翻查林鄭月娥過往照片，不難發現至少有三處證明相中婦女並非林鄭月娥。

▼林鄭月娥左手沒有戴玉鐲▼

第一，相片中的婦女左手戴上玉鐲，但根據林鄭月娥以往出席公眾場合的照片，林鄭月娥左手並無戴上玉鐲，相信她沒有佩戴玉鐲的習慣。

▼兩人眼鏡款式不同▼

第二，兩人的眼鏡驟看近似，但其實款式不同。相片中的婦女戴上黑框眼鏡，眼鏡臂呈琥珀色花紋，而翻查林鄭月娥近期出席公眾場合的照片，發現林鄭月娥的眼鏡框呈暗紅色，配以幼身的金屬鏡臂，可見相中人並不是林鄭月娥。

▼兩人耳朵形狀不一▼

第三，兩人耳朵形狀不一。相中婦女的耳朵偏圓，沒有起角，相反林鄭月娥的耳朵偏方形，耳骨較為明顯。

事實上，有關相片已在網上流傳數天，最早出現在「司徒夾帶」２月４日的facebook專頁，稱「朋友啱啱趕到六點前坐低食個快飯，前面有個好熟悉嘅背影，俾你見到，你會點做？」惟4日至今林鄭多次現身公開場合，均無改變穿搭風格，故從以上三點可見，相信不會是林鄭月娥。