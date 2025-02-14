立法會財會通過保留2個首長級編外職位 狄志遠再投唯一反對票
撰文：馮子健
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立法會財務委員會今日（14日）召開會議，通過保留消防處1個副消防總長有時限編外職位，及保留入境事務處1個入境事務處助理處長有時限編外職位，兩個職位月薪介乎16.8萬至21.2萬元。新思維立法會議員狄志遠再次投下唯一反對票。
立法會財委會今日通過保留消防處1個副消防總長有時限編外職位，該職位為相等於首長級薪級第1點，職位延長至2028年3月31日，以持續地制定、推行並督導落實各項涉及樓宇消防安全政策的措施，以期提升舊式樓宇，包括商業、綜合用途及住用，以及工業建築物)的消防安全水平。
此外，亦通過保留入境事務處1個入境事務處助理處長有時限編外職位，職位薪級第2點或相等於首長級薪級第2點，延長至2027年3月31日止，以繼續督導處理免遣返聲請的工作和加強與聲請人相關的措施。
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